Роскачество назвало лучшие приложения онлайн-аптек

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование онлайн-аптек. Всего было изучено 28 мобильных приложений онлайн-аптек: по 14 для iOS и Android. Специалисты проверили функциональные возможности приложений, их удобство в использовании и адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, все исследованные приложения прошли проверку на безопасность с помощью специализированного ПО.

Первое место на Android и второе на iOS заняло приложение «Еаптеки». Оно стало лидером по функциональным возможностям, отмечают авторы исследования.

«Реализован эффективный поиск товаров с голосовым вводом и отображением истории запросов. Пользователи могут сортировать и фильтровать товары по различным параметрам, включая цену и акции», — поделились эксперты.

Еще в приложении есть функция чата с фармацевтом и доступ к ранее купленным товарам.

Второе место на Android и первое на iOS отдали приложению маркетплейса аптечных товаров «Ютека». Сервис позволяет узнать наличие и сравнить цены на препараты в разных аптеках, а также забронировать их. В карточках товаров есть полная информация о лекарстве, в том числе срок хранения и аналоги. Также доступна поддержка: чат, звонок и справка.

На третьем месте на Android и четвертом на iOS расположилось приложение Apteka.ru. У этого онлайн-сервиса нет собственных аптек, он работает напрямую с производителями. Оформленный через приложение заказ поступает в ближайшую аптеку. Эксперты отметили удобный интерфейс сервиса. Однако в приложении отсутствует чат с фармацевтом.

Четвертое место на Android и пятое на iOS заняла «Аптека 36,6». Через сервис можно забронировать лекарства в аптеке или оформить доставку на дом. В приложение можно войти по номеру телефона, и есть голосовой поиск. Несмотря на наличие чата и звонка в поддержку, нет раздела с инструкциями по использованию, сетуют авторы исследования.

Замыкает пятерку лидеров как на Android, так и iOS приложение «Здравсити». Количество аптек — партнеров сервиса более 31 тыс. в 83 регионах России. В приложении есть возможность фильтрации лекарств по брендам и действующему веществу в препарате. Еще пользователям доступен чат с фармацевтом, есть возможность обратиться в службу поддержки. В качестве минусов эксперты отметили большое количество трекеров и невозможность сортировки по рейтингу и алфавиту.