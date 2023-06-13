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Роскомнадзор проверит информацию...

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных интернет-аптеки «Вита»

13.06.2023
17:09
Екатерина Погонцева

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-аптеки «Вита». О взломе сайта на прошлой неделе в telegram-канале объявили сами хакеры.

Фото: Екатерина Погонцева

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-аптеки «Вита». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства. На прошлой неделе хакеры объявили, что взломали сайт онлайн-аптеки и получили доступ к 870 тыс. записей о ее клиентах, включая фамилию, имя, отчество, электронную почту, номер телефона, дату рождения и логин.

По информации Роскомнадзора, оператор персональных данных уведомил его об инциденте «в сроки, установленные законодательством».

О взломе интернет-аптеки https://vitaexpress.ru на прошлой неделе объявила хакерская группировка «DumpForums», сообщил портал Security Lab. По утверждению хакеров, они получили информацию о 7,3 млн заказов в период с августа 2015 по 3 июня 2023 года.

В своем telegram-канале хакеры утверждают, что это не единственная их цель. За последние несколько дней они взломали несколько сайтов крупных аптек и частных клинических лабораторий России.

«ФВ» направил запрос в аптечную сеть «Вита», однако ответа не последовало.

В прошлом году об утечке данных о заказах информировала компания Delivery Club, сеть лабораторий «Гемотест» оштрафовали за утечку данных о клиентах. В феврале этого года появилась новость о взломе онлайн-аптек «Здравсити», но руководитель маркетплейса отрицал утечку.

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