Роспотребнадзор намерен снижать категории риска для соблюдающих санитарные нормы

Роспотребнадзор подготовил изменения в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре). Соответствующий проект постановления проходит общественное обсуждение до 6 июня.

Согласно документу, к профилактическим мероприятиям, которые могут проводить органы госконтроля (надзора), добавят самообследование и меры стимулирования добросовестности.

Самообследование — это проведенная контролируемой организацией или предпринимателем самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований. Предложения о проведении самообследования служба будет направлять вместе с предостережением о недопустимости нарушений.

Провести добровольную оценку уровня соблюдения требований подконтрольные лица смогут в автоматическом режиме с использованием ресурсов, размещенных на сайте регулятора. Пройти самообследование можно будет по всей организации или по ее отдельным подразделениям или объектам. Методические рекомендации Роспотребнадзор будет размещать на своем сайте.

Также служба планирует ввести нематериальное поощрение тех, кто соблюдает требования. Оценка их добросовестности будет проводиться Роспотребнадзором ежегодно на основе следующих критериев:

отсутствие в течение трех лет случаев инфекционных заболеваний, нарушений требований и предостережений о недопустимости их нарушения;

отсутствие информации о нахождении в обороте продукции, не соответствующей обязательным требованиям в соответствующем ресурсе;

проведение производственного контроля в установленном техническими регламентами порядке;

отсутствие профессиональной заболеваемости среди работников контролируемого лица;

наличие информации о проведении профилактического визита по инициативе организации.

Информацию об оценке добросовестности будут публиковать на сайте Роспотребнадзора. Добросовестным организациям будут понижать категорию риска. Такие решения будут приниматься в течение пяти рабочих дней.

Постановление вступит в силу через 15 месяцев со дня его принятия.

Расширение комплекса мер по профилактике нарушений, включая проведение «пилота» по самообследованию, является одним из ключевых направлений Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026, которую в конце 2023 года утвердило правительство (распоряжение № 3745-р от 21.12.2023). Санэпиднадзор сразу попал в «пилот» по самообследованию.