Роспотребнадзор начал разработку вакцины для людей против гриппа птиц

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2024—2025 годов, документ зарегистрирован в Минюсте 15 июля.

Согласно рекомендациям, прививочная кампания в осенний период должна охватить до 60% от численности населения субъектов России, включая не менее 75% от численности лиц из групп риска, а также лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями или осуществляющих разведение домашней птицы и свиней.

Властям регионов Роспотребнадзор рекомендует поддерживать неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медорганизациях.

Как сообщает отраслевое издание «Ветеринария и жизнь», научные организации Роспотребнадзора на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработали кандидатные вакцинные вирусы гриппа для создания профилактических вакцин для человека против гриппа птиц H5N1.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в России нет случаев заболеваний людей, вызванных вирусами гриппа птиц. Четыре случая заражения были обнаружены в американском штате Колорадо в июле, по пятому случаю ведется расследование.

Заболевания людей, связанные с инфицированием вирусами гриппа птиц, регистрируются с 1997 года в Гонконге, Китае, Индонезии, Египте, Вьетнаме и других странах мира. Случаи были вызваны инфицированием вирусами гриппа птиц А(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), A(H9N2), A(H3N8). При этом отмечается, что ни один из вирусов сейчас не имеет пандемического потенциала, так как его распространение среди людей невозможно.

Служба наблюдает за здоровьем и проводит лабораторные обследования лиц, которые работают с птицами. Для ветеринаров и медицинских работников разработаны нормативные документы, которыми нужно руководствоваться в случае выявления гриппа у птиц.