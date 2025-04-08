Роспотребнадзор намерен обновить порядок рассмотрения жалоб и обращений

Роспотребнадзор собирается внести изменения в собственный регламент, утвержденный приказом № 11 от 28.01.2021. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 18 апреля.

Изменения вносятся в главу XI, которой регламентируется Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан. В порядок добавляется, что обращения рассматриваются в Роспотребнадзоре в течение 30 дней с даты их регистрации. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Для приема обращений в форме электронных документов предлагается применять платформу обратной связи единого портала, иную информационную систему или официальный сайт Роспотребнадзора. Сейчас для этих целей применяется специализированное програмное обеспечение. Основанием для отказа в рассмотрении обращения в форме электронного документа могут являться:

поступление дубликата уже принятого обращения в форме электронного документа;

невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов (в отношении обращений, для которых установлен специальный порядок рассмотрения).

Сейчас основаниями для отказа являются также указание автором недействительных сведений о себе или некорректность содержания сообщения.

Также изменения вносятся в главу XIV, в которой изложен Порядок предоставления информации о деятельности Роспотребнадзора (территориального органа) по запросам.