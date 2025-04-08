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Роспотребнадзор намерен обновить...

Роспотребнадзор намерен обновить порядок рассмотрения жалоб и обращений

08.04.2025
18:18
Дина Коблова
Роспотребнадзор планирует обновить свой регламент в части рассмотрения жалоб и обращений. Документ, в который хотят внести изменения, был утвержден в 2021 году. Документом устанавливаются сроки рассмотрения обращений и обновляется порядок подачи обращений в электронном формате.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор собирается внести изменения в собственный регламент, утвержденный приказом № 11 от 28.01.2021. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 18 апреля.

Изменения вносятся в главу XI, которой регламентируется Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан. В порядок добавляется, что обращения рассматриваются в Роспотребнадзоре в течение 30 дней с даты их регистрации. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Для приема обращений в форме электронных документов предлагается применять платформу обратной связи единого портала, иную информационную систему или официальный сайт Роспотребнадзора. Сейчас для этих целей применяется специализированное програмное обеспечение. Основанием для отказа в рассмотрении обращения в форме электронного документа могут являться:

  • поступление дубликата уже принятого обращения в форме электронного документа;
  • невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов (в отношении обращений, для которых установлен специальный порядок рассмотрения).

Сейчас основаниями для отказа являются также указание автором недействительных сведений о себе или некорректность содержания сообщения.

Также изменения вносятся в главу XIV, в которой изложен Порядок предоставления информации о деятельности Роспотребнадзора (территориального органа) по запросам.

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