Роспотребнадзор намерен отменить плановые проверки санэпиднадзора некоторых организаций

Роспотребнадзор разработал поправки в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре (СЭН), утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1100 от 30.06.2021. Проект проходит публичные обсуждения на федеральном портале.

Служба в рамках СЭН будет контролировать соблюдение организациями уведомительного режима начала осуществления отдельных видов деятельности. Перечень видов деятельности, по которым необходимо подавать уведомление о начале работы, предусмотрены новым Приложением № 3. С ним можно ознакомиться в тексте проекта.

Также предлагается изменить периодичность проведения планового контроля. В план проверок будут включать только объекты чрезвычайно высокого риска и высокого риска. Проверки по ним будут проводиться один и два раза в год соответственно.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия для категорий значительного, среднего, умеренного и низкого риска будут отменены. Их заменят обязательные профилактические визиты, для которых установят новую периодичность проведения:

для высокого риска – 1 в год, для значительного риска – 1 в 3 года, для среднего риска – 1 в 4 года, для умеренного – 1 в 5 лет;

для производителей и продавцов поднадзорной продукции – 1 в год;

Для организаций, представивших уведомление об осуществлении отдельных видов деятельности, также служба должна будет провести обязательный профвизит.

Для планового контроля за летними лагерями и организацией питания детей в специализированных учреждениях установят специальную периодичность: если организация прошла последний контроль или обязательный визит без замечаний, то ей могут снизить категорию риска и проверки будут проводиться реже.

Будет введена возможность проведения дистанционного контроля по исполнению предписаний в мобильном приложении «Инспектор».