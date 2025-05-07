Роспотребнадзор намерен отменить требования по радиационной безопасности медтехники

Роспотребнадзор разработал проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ о признании утратившими силу требований радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и утилизации медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения (ИИИ). Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 20 мая.

Отменить предлагается постановление № 91 от 07.07.2011 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2891-11». Документом утверждены требования к рентгеновским диагностическим аппаратам и аппаратам для лучевой терапии. Производство таких аппаратов разрешено только при наличии лицензии, а техническая документация должна содержать: характеристики ИИИ, условия эксплуатации и меры предотвращения аварий.

В случае утверждения документа постановление № 91 утратит силу с 1 сентября 2025.