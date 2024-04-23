Роспотребнадзор намерен увеличить штрафы за ведение бизнеса без представления уведомлений

Роспотребнадзор предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, соответствующий проект федерального закона находится на стадии общественного обсуждения до 7 мая.

Изменения предлагается внести в статью 19.7.5-1 «Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности».

В новой редакции, в случае принятия закона, первая часть статьи будет выглядеть так: «Осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности без уведомления о начале осуществления такой деятельности». Вместо штрафов в 3—5 тыс. руб. для должностных лиц за нарушение статьи предлагается ввести штраф в 7—12 тыс. руб. Для организаций намерены установить штраф в 24—48 тыс. руб. (было 10—20 тыс. руб.).

Также предлагается, наряду с ответственностью за представление недостоверных сведений в поданных уведомлениях (ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ), установить ответственность за несообщение сведений об изменениях в части уведомлений о начале предпринимательской деятельности в случае, если такое сообщение является обязательным и осуществляется самим юрлицом или ИП. Наказание также намерены ужесточить: штрафы для должностных лиц — 7—12 тыс. руб. (было 5—10 тыс. руб.) и для юрлиц — 24—48 тыс. руб. (было 20—30 тыс. руб.).

Кроме того, в статью предлагается добавить третью часть о повторном совершении правонарушения, предусмотренного 1 или 2 частями статьи. За это грозит штраф в 15—25 тыс. руб. для должностных лиц и 40—60 тыс. руб. для юрлиц.

В случае утверждения закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.