Роспотребнадзор потребовал от аптек уведомить о торговле косметическими средствами

Территориальные органы Роспотребнадзора по Свердловской, Оренбургской, Тверской, Владимирской областям, а также в Башкирии направляют в аптечные организации предостережения о необходимости подачи уведомления в Роспотребнадзор о начале розничной торговли косметическими средствами и товарами личной гигиены. Об этом в письме к заместителю начальника Управления контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора Станиславу Башкетову рассказала Российская ассоциация аптечных сетей (РААС). Документ, подписанный исполнительным директором ассоциации Александром Опариным, есть в распоряжении «ФВ».

В предостережениях и решениях о проведении внеплановых проверок указывается в качестве обоснования требований Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», где в ст. 8 говорится о подаче уведомлений о начале осуществления отдельных видов деятельности, а также Постановление Правительства РФ № 584 от 16.07.2009 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

В РААС обращают внимание, что с июля 2021 года Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 не применяется в отношении контрольно-надзорной деятельности органов Роспотребнадзора. Проверки аптечных организаций должны проводиться в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», где подача уведомлений о начале деятельности не предусмотрена.

«Аптечные организации осуществляют реализацию косметических товаров и средств личной гигиены на основании ст. 55 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» в рамках лицензии на фармацевтическую деятельность, получаемую на розничную торговлю товарами, оборот которых ограничен», — сказано в письме.

Верховный суд РФ по делу № А07-19075/2019 поддержал решения судов всех инстанций и подтвердил, что реализация видов товаров в рамках фармацевтической лицензии не требует подачи дополнительных уведомлений, добавил Опарин.

Ассоциация просит исключить из практики контрольно-надзорной деятельности территориальных органов Роспотребнадзора проверки требований по соблюдению уведомительного режима о начале осуществления отдельных видов деятельности в отношении аптечных организаций. Кроме того, необходимо исключить из оснований внеплановых выездных проверок «осуществление деятельности без уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности» как нарушающих действующее законодательство.