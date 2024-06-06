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Роспотребнадзор предложил увеличить...

Роспотребнадзор предложил увеличить срок давности за неуведомление о начале деятельности

06.06.2024
18:08
Дина Коблова
Роспотребнадзор собирается увеличить срок давности за неуведомление о начале деятельности с трех месяцев до полугода. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за осуществление деятельности без уведомления и повторное нарушение.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор разработал проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ. Документ проходит стадию общественного обсуждения до 10 июня.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, надзорный орган нередко узнает о деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, когда противоправное действие уже совершено, и привлечь их к ответственности за неуведомление невозможно из-за истечения срока давности нарушения. Поэтому срок давности подобных правонарушений намерены увеличить с трех месяцев до полугода.

Ответственность за это правонарушение регламентируется статьей 19.7.5-1 КоАП РФ. Согласно изменениям, штраф за осуществление деятельности без уведомления о ней увеличат:

  • для должностных лиц — с 3—5 тыс. руб. до 7—12 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — с 10—20 тыс. руб. до 24—48 тыс. руб.

За предоставление ложной информации о начале предпринимательской деятельности также увеличат штрафы:

  • для должностных лиц — с 5—10 тыс. руб. до 7—12 тыс. руб;
  • для юрлиц — с 20—30 тыс. руб. до 24—48 тыс. руб.

Также законопроектом предлагается установить штраф за повторное нарушение статьи:

  • для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — от 40 до 60 тыс. руб.

В случае утверждения законопроект вступит в силу через 180 дней со дня официальной публикации.

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