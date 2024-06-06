Роспотребнадзор предложил увеличить срок давности за неуведомление о начале деятельности

Роспотребнадзор разработал проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ. Документ проходит стадию общественного обсуждения до 10 июня.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, надзорный орган нередко узнает о деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, когда противоправное действие уже совершено, и привлечь их к ответственности за неуведомление невозможно из-за истечения срока давности нарушения. Поэтому срок давности подобных правонарушений намерены увеличить с трех месяцев до полугода.

Ответственность за это правонарушение регламентируется статьей 19.7.5-1 КоАП РФ. Согласно изменениям, штраф за осуществление деятельности без уведомления о ней увеличат:

для должностных лиц — с 3—5 тыс. руб. до 7—12 тыс. руб.;

для юридических лиц — с 10—20 тыс. руб. до 24—48 тыс. руб.

За предоставление ложной информации о начале предпринимательской деятельности также увеличат штрафы:

для должностных лиц — с 5—10 тыс. руб. до 7—12 тыс. руб;

для юрлиц — с 20—30 тыс. руб. до 24—48 тыс. руб.

Также законопроектом предлагается установить штраф за повторное нарушение статьи:

для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 40 до 60 тыс. руб.

В случае утверждения законопроект вступит в силу через 180 дней со дня официальной публикации.