Роспотребнадзор предложил увеличить срок давности за неуведомление о начале деятельности
Роспотребнадзор разработал проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ. Документ проходит стадию общественного обсуждения до 10 июня.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, надзорный орган нередко узнает о деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, когда противоправное действие уже совершено, и привлечь их к ответственности за неуведомление невозможно из-за истечения срока давности нарушения. Поэтому срок давности подобных правонарушений намерены увеличить с трех месяцев до полугода.
Ответственность за это правонарушение регламентируется статьей 19.7.5-1 КоАП РФ. Согласно изменениям, штраф за осуществление деятельности без уведомления о ней увеличат:
- для должностных лиц — с 3—5 тыс. руб. до 7—12 тыс. руб.;
- для юридических лиц — с 10—20 тыс. руб. до 24—48 тыс. руб.
За предоставление ложной информации о начале предпринимательской деятельности также увеличат штрафы:
- для должностных лиц — с 5—10 тыс. руб. до 7—12 тыс. руб;
- для юрлиц — с 20—30 тыс. руб. до 24—48 тыс. руб.
Также законопроектом предлагается установить штраф за повторное нарушение статьи:
- для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. руб.;
- для юридических лиц — от 40 до 60 тыс. руб.
В случае утверждения законопроект вступит в силу через 180 дней со дня официальной публикации.
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