Роспотребнадзор разработал форму для оценки соискателя лицензии по услугам дезинфекции
Роспотребнадзор разработал форму оценочного листа, в соответствии с которым проводится оценка соискателя лицензии требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий проект приказа находится на стадии общественного обсуждения до 24 июня.
В оценочном листе, предлагаемом для утверждения, необходимо указать:
- форму проводимой оценки соответствия соискателя лицензионным требованиям;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления о предоставлении лицензии;
- статус лица, в отношении которого проводится оценка (соискатель или лицензиат);
- название, организационно-правовая форма, адрес в пределах места нахождения юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя и адрес регистрации по месту жительства;
- ОГРН, ОГРНИП, регистрационный номер записи о создании юрлица (ИП), ИНН и другие документы;
- адрес (адреса) места осуществления лицензируемого вида деятельности;
- название вида работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
- место проведения оценки соответствия лицензионным требованиям с заполнением оценочного листа;
- реквизиты решения о проведении оценки соответствия требованиям, принятого уполномоченным должностным лицом Роспотребнадзора;
- должность и ФИО должностного лица Роспотребнадзора, проводящего оценку соответствия требованиям и заполняющего оценочный лист;
- список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям.
В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Ранее Роспотребнадзор утвердил форму программы производственного контроля, которая нужна для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
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