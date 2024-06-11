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Роспотребнадзор разработал форму...

Роспотребнадзор разработал форму для оценки соискателя лицензии по услугам дезинфекции

11.06.2024
17:26
Дина Коблова
Роспотребнадзор предлагает утвердить форму оценочного листа, по которой будет проводиться оценка соискателя лицензии требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В случае утверждения она будет действовать до сентября 2030 года.
Фото: freepik

Роспотребнадзор разработал форму оценочного листа, в соответствии с которым проводится оценка соискателя лицензии требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий проект приказа находится на стадии общественного обсуждения до 24 июня.

В оценочном листе, предлагаемом для утверждения, необходимо указать:

  • форму проводимой оценки соответствия соискателя лицензионным требованиям;
  • регистрационный номер и дату регистрации заявления о предоставлении лицензии;
  • статус лица, в отношении которого проводится оценка (соискатель или лицензиат);
  • название, организационно-правовая форма, адрес в пределах места нахождения юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя и адрес регистрации по месту жительства;
  • ОГРН, ОГРНИП, регистрационный номер записи о создании юрлица (ИП), ИНН и другие документы;
  • адрес (адреса) места осуществления лицензируемого вида деятельности;
  • название вида работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
  • место проведения оценки соответствия лицензионным требованиям с заполнением оценочного листа;
  • реквизиты решения о проведении оценки соответствия требованиям, принятого уполномоченным должностным лицом Роспотребнадзора;
  • должность и ФИО должностного лица Роспотребнадзора, проводящего оценку соответствия требованиям и заполняющего оценочный лист;
  • список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Ранее Роспотребнадзор утвердил форму программы производственного контроля, которая нужна для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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