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Роспотребнадзор разработал план...

Роспотребнадзор разработал план по подготовке к новому эпидсезону

24.06.2025
15:08
Дина Коблова
Роспотребнадзор разработал план мероприятий по подготовке к новому эпидемическому сезону 2025—2026 годов по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19. Планируется привить 60% от численности населения каждого региона, не меньше 75% из привитых должны входить в группы риска.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор разработал план мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2025—2026 годов. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 7 июля.

Согласно документу, регионы должны проверить наличие тест-систем, противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты (СИЗ). С 15 августа нужно информировать население о профилактике и вакцинации. Планируется обеспечить вакцинацию 60% населения региона, в том числе не менее 75% граждан из групп риска (включая работников животноводства).

«Иммунизацию против гриппа групп риска, в первую очередь детей и взрослых старше 60 лет, целесообразно проводить четырехвалентными инактивированными вакцинами», — указано в проекте документа.

Минздравам регионов поручили до 30 сентября проверить готовность больниц: оснащение медицинской техникой, лаборатории, маршрутизацию пациентов. Также необходимо организовать раздельный прием больных с ОРВИ и COVID-19, проведение экспресс-диагностики и контроль температуры у медработников.

Медицинские работники должны будут собирать и оперативно отправлять биологический материал от больных гриппом и внебольничными пневмониями в федеральные бюджетные учреждения науки «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора или «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

ВОЗ рекомендует включить в состав трехвалентных вакцин, предназначенных для использования в сезон гриппа 2025–2026 годов в Северном полушарии, следующие штаммы:

Вакцины, культивируемые на куриных эмбрионах

  • вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;
  • вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2);
  • вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

Вакцины, выращенные в культуре клеток, рекомбинантные вакцины на основе белков или нуклеиновых кислот

  • вирус, подобный A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09;
  • вирус, подобный A/District of Columbia/27/2023 (H3N2);
  • вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

При этом остается без изменений ранее вынесенная рекомендация о включении в состав четырехвалентных вакцин против гриппа следующего штамма линии B/Yamagata:

  • вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

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