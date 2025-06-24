Роспотребнадзор разработал план по подготовке к новому эпидсезону

Роспотребнадзор разработал план мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2025—2026 годов. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 7 июля.

Согласно документу, регионы должны проверить наличие тест-систем, противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты (СИЗ). С 15 августа нужно информировать население о профилактике и вакцинации. Планируется обеспечить вакцинацию 60% населения региона, в том числе не менее 75% граждан из групп риска (включая работников животноводства).

«Иммунизацию против гриппа групп риска, в первую очередь детей и взрослых старше 60 лет, целесообразно проводить четырехвалентными инактивированными вакцинами», — указано в проекте документа.

Минздравам регионов поручили до 30 сентября проверить готовность больниц: оснащение медицинской техникой, лаборатории, маршрутизацию пациентов. Также необходимо организовать раздельный прием больных с ОРВИ и COVID-19, проведение экспресс-диагностики и контроль температуры у медработников.

Медицинские работники должны будут собирать и оперативно отправлять биологический материал от больных гриппом и внебольничными пневмониями в федеральные бюджетные учреждения науки «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора или «Центральный ‎НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора для проведения углубленных ‎молекулярно-генетических и вирусологических исследований.