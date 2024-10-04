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Роспотребнадзор утвердил новые...

Роспотребнадзор утвердил новые индикаторы риска по обороту БАД

04.10.2024
16:58
Ринат Васбеев
Роспотребнадзор утвердил новые индикаторы риска по обороту биоактивных добавок (БАД), кожных антисептиков и упакованной воды. Перечень индикаторов риска дополнили пятью новыми позициями.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор внес изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, утвержденных приказом Роспотребнадзора № 635 от 14.09.2023. 

Перечень индикаторов риска дополнили пунктами с 35 по 47, пять из которых касаются товаров аптечного ассортимента. Так, Роспотребнадзор сможет инициировать проверку, если в рамках проверки данных из системы маркировки товаров (ГИС МТ) выявит факты реализации в объекте в течение календарного месяца БАД с указанием кодов маркировки, не содержащихся в ГИС МТ (в объеме более среднего объема реализации в одном объекте за этот же календарный месяц в России).

Аналогичный индикатор также предлагается установить для контроля за продажей кожных антисептиков и косметических средств с антимикробным действием.

Кроме того, новые индикаторы риска намерены внести и по обороту упакованной воды: наличие в ГИС МТ в течение календарного месяца сведений о реализации упакованной воды с истекшим сроком годности или без осуществления проверки кода маркировки.

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