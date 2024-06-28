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Россельхознадзор намерен добавить...

Россельхознадзор намерен добавить в чек-листы по контролю ветпрепаратов правила GDP

28.06.2024
15:38
Дина Коблова
Россельхознадзор собирается добавить в чек-листы по контролю ветпрепаратов и по получению лицензии на их производство требования правил надлежащей дистрибьюторской практики. Изменения в документы вносятся в рамках гармонизации с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Фото: 123rf.com

Россельхознадзор разработал проект приказа о внесении изменений в форму проверочных листов по контролю ветпрепаратов (приказ № 164 от 03.02.2022). Документ находится на стадии общественного обсуждения до 8 июля.

В чек-лист предлагается добавить вопрос о соответствии производственных объектов требованиям правил надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), которые утверждены решением совета Евразийской экономической комиссии № 802 от 03.11.2016. Список контрольных вопросов намерены дополнить пунктами 48—338.

Еще Россельхознадзор предлагает внести изменения в форму оценочного листа для получения лицензии на фармдеятельность в сфере обращения лекарств. Этот чек-лист также предлагается дополнить вопросами о соответствии требованиям правил GDP. Всего добавляется 292 пункта.

В случае утверждения оба приказа вступают в силу с 1 сентября 2024 года.

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