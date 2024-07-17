Россельхознадзор отменил госрегистрацию вакцины для собак и кошек «Нобивак Rabies»

Россельхознадзор заявил об отмене государственной регистрации препарата для ветеринарного применения «Нобивак Rabies» производства нидерландской компании Intervet International B.V. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, госрегистрация отозвана в связи с заявлением правообладателя.

Вакцина, о которой идет речь, предназначена для профилактики бешенства у собак и кошек.

«Обращаем внимание, что по данным из информационных систем Россельхознадзора, лекарственный препарат «Нобивак Rabies» не ввозился на территорию России с июля 2022 года», — сообщили в службе.

Срок годности ветпрепарата — 48 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. Так, вакцины «Нобивак», которые появятся на российском рынке с 1 августа 2024 года, будут являться контрафактными. В случае выявления контрафактного ветпрепарата нужно сообщать об этом в Россельхознадзор.