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Россельхознадзор отменил госрегистрацию...

Россельхознадзор отменил госрегистрацию вакцины для собак и кошек «Нобивак Rabies»

17.07.2024
18:21
Дина Коблова
Россельхознадзор отменил госрегистрацию вакцины для профилактики бешенства у собак и кошек «Нобивак Rabies» производства нидерландской компании Intervet International B.V. Ветпрепарат не ввозился на территорию России с июля 2022 года
Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Россельхознадзор заявил об отмене государственной регистрации препарата для ветеринарного применения «Нобивак Rabies» производства нидерландской компании Intervet International B.V. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, госрегистрация отозвана в связи с заявлением правообладателя.

Вакцина, о которой идет речь, предназначена для профилактики бешенства у собак и кошек.

«Обращаем внимание, что по данным из информационных систем Россельхознадзора, лекарственный препарат «Нобивак Rabies» не ввозился на территорию России с июля 2022 года», — сообщили в службе.

Срок годности ветпрепарата — 48 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. Так, вакцины «Нобивак», которые появятся на российском рынке с 1 августа 2024 года, будут являться контрафактными. В случае выявления контрафактного ветпрепарата нужно сообщать об этом в Россельхознадзор.

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