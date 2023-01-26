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Россельхознадзор подготовил новый...

Россельхознадзор подготовил новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот

26.01.2023
16:00
Руслан Мавлиханов

С осени в России начнет действовать новый порядок ввода ветпрепаратов в оборот. Правила разработаны Россельхознадзором.

С 1 сентября 2023 года в России вступит в силу новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот. Обновленные правила разработаны Россельхознадзором — проект службы размещен на regulation.gov.ru.

Производителей обяжут предоставлять в Россельхознадзор сведения о каждой серии и партии произведенного в России или импортного ветпрепарата. Соответствующая информациях будет публиковаться на официальном сайте службы в течение пяти рабочих дней после подачи данных.

Производителям или импортерам лекарств для ветеринарного применения необходимо будет предоставлять в Россельхознадзор протокол испытания в аккредитованной лаборатории одной серии каждого торгового наименования препарата, поступившего в гражданский оборот в течение года. Данные должны подаваться не позднее 1 февраля.

Авторы проекта аргументируют новые правила тем, что с 2019 года в ветеринарии не регламентировано подтверждение качества серий ветпрепаратов. Регулятор считает, что новый проект обеспечит гарантии в проведении постоянного контроля их качества. Комментарий службы из одного из сводных отчетов к документу приводит издание «Ветеринария и жизнь».

Правила также изменятся и для ввода импортных препаратов в гражданский оборот. Теперь для этой процедуры потребуется заключение о соответствии производства требованиям GMP (надлежащая производственная практика). Зарубежные производители также обязаны предоставлять протоколы испытаний на лекарства и проводить аттестацию владельца регистрационного удостоверения. Ранее импортерам приходилось получать заключения лишь на определенную категорию препаратов — на те лекарства, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

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