Россельхознадзор предупредил об обороте контрафактных импортных ветпрепаратов

Россельхознадзор предупредил участников рынка о нелегальности оборота ветпрепаратов с упаковкой на иностранном языке, а также со стикерами на русском языке поверх иностранного текста на первичной упаковке. Обо всех случаях выявления такой продукции следует информировать Россельхознадзор.

Пресс-служба опубликовала требования к импортным препаратам «в связи с участившимися случаями выявления в обращении на территории России контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов».

Ввозимые в Россию лекарственные средства должны иметь на первичной упаковке:

наименование (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, или торговое наименование);

номер серии;

дату выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов);

срок годности;

дозировку или концентрацию;

объем;

активность в единицах действия или количество доз, указанные хорошо читаемым шрифтом на русском языке.

За реализацию, применение или ввоз на территорию страны в целях сбыта контрафактных лекарственных средств предусмотрено уголовное наказание. Также вакцинация контрафактными вакцинами будет причиной отказа в оформлении ветеринарного сопроводительного документа на перемещение.