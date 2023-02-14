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Россельхознадзор предупредил об...

Россельхознадзор предупредил об обороте контрафактных импортных ветпрепаратов

14.02.2023
11:24
Ринат Васбеев

Действующий параллельный импорт лекарственных средств не распространяется на продукцию для ветеринарного применения, сообщили в Россельхознадзоре. Служба отмечает, что оборот ветпрепаратов с упаковкой на иностранном языке запрещена.

Фото: Ринат Васбеев

Россельхознадзор предупредил участников рынка о нелегальности оборота ветпрепаратов с упаковкой на иностранном языке, а также со стикерами на русском языке поверх иностранного текста на первичной упаковке. Обо всех случаях выявления такой продукции следует информировать Россельхознадзор.

Пресс-служба опубликовала требования к импортным препаратам «в связи с участившимися случаями выявления в обращении на территории России контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов».

Ввозимые в Россию лекарственные средства должны иметь на первичной упаковке:

  • наименование (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, или торговое наименование);
  • номер серии;
  • дату выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов);
  • срок годности;
  • дозировку или концентрацию;
  • объем;
  • активность в единицах действия или количество доз, указанные хорошо читаемым шрифтом на русском языке.

За реализацию, применение или ввоз на территорию страны в целях сбыта контрафактных лекарственных средств предусмотрено уголовное наказание. Также вакцинация контрафактными вакцинами будет причиной отказа в оформлении ветеринарного сопроводительного документа на перемещение.

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