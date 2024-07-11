Россельхознадзор выявил 3% недоброкачественных ветпрепаратов за полгода

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» с 9 января по 9 июля провел 3804 исследования ветеринарных препаратов на соответствие установленным требованиям к качеству. Работа была выполнена в рамках госзаданий, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В рамках регистрационных испытаний методами разрушающего воздействия было проведено 1970 исследований. Из них 66,7% пришлось на образцы, поступившие в рамках государственной регистрации, а 33,3% — на образцы, поступившие для внесения изменений в регдосье на зарегистрированные ветпрепараты.

Больше всего среди исследованных проб было антибактериальных, противопаразитарных, нестероидных противовоспалительных препаратов и кокцидиостатиков. В меньшем объеме на экспертизу качества поступали образцы иммуномодуляторов, гормональных препаратов, инсектоакарицидных и гомеопатических средств.

В ходе выборочного контроля качества провели 1834 исследования фармакологических препаратов. Из них 68,6% — отечественного производства и 31,4% – зарубежные.

В этой категории большее количество проб составили антибактериальные средства и кокцидиостатики. Меньшее количество – антибактериальные и нестероидные противовоспалительные препараты, а также противопаразитарные средства для наружного применения для мелких домашних животных.

Установленным требованиям к качеству соответствовали большинство проверенных препаратов. Установлено, что 3% образцов не соответствуют требованиям по показателям «Количественное определение действующего вещества», «Плотность» и «Массовая доля спирта этилового».