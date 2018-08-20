«Российская неделя здравоохранения-2018»: крупнейший смотр достижений научной и практической медицины

10:33
16 ноября 2018
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Фото: zdravo-expo.ru

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 2–7 декабря 2018 г. состоится Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» – самый масштабный проект в стране в сфере охраны здоровья, объединяющий целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий.

По традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения. 

Организаторы «Российской недели здравоохранения» – Государственная дума, Минздрав России и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по туризму, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ. Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий Минздрава России. 

Сопредседатель Оргкомитета форума, депутат Госдумы, академик РАН Николай Герасименко: «Российская неделя здравоохранения, многолетняя история которой началась с выставки «Здравоохранение», впервые проведенной в 1974 г., по праву является одним из самых массовых и авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только в нашей стране, но и за рубежом. Форум отличает устремленность в будущее, стремление вовремя оценить новые вызовы и тенденции развития мировой и отечественной медицины.» 

На форуме будут представлены все ведущие научные центры Минздрава и Российской академии наук, состоятся заседания профильных комиссий по профилактике неинфекционных заболеваний, по терапии и санаторно-курортному лечению. 

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий: 

  • 28-ю международную выставку «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2018»;
  • 12-ю международную выставку «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2018»;
  • 2-ю международную выставку «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры»;
  • 25-ю международную специализированную выставку «Аптека-2018»;
  • выставку и конференцию «ФармМедПром-2018»;
  • 9-й Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь-2018»;
  • Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»;
  • Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса;
  • «Круглый стол» «Развитие экспорта медицинских услуг»;
  • Конференцию с международным участием «Обмен опытом в области экспорта медицинских услуг»;
  • Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
  • «Круглые столы» «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа здоровьесбережения и активного долголетия» и «Пациент-терапевт-санаторий» – санаторий как неотъемлемая часть системы здравоохранения»;
  • 8-ю Международную научную конференцию по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2018»;
  • 9-ю ежегодную международную конференцию «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»;
  • 22-й Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России»;
  • Марафон семинаров «Российской недели здравоохранения»;
  • Сессию «Механизмы поддержки инновационных проектов в области создания биологических и медицинских технологий: разработка, масштабирование и вывод на международные рынки».

Откроет форум пленарная сессия «Национальный проект «Здравоохранение»: приоритеты реализации».

Более подробно с программой мероприятий «Российской недели здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>.

Персоны
Герасименко Николай

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