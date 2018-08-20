«Российская неделя здравоохранения-2018»: крупнейший смотр достижений научной и практической медицины

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 2–7 декабря 2018 г. состоится Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» – самый масштабный проект в стране в сфере охраны здоровья, объединяющий целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий.
По традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.
Организаторы «Российской недели здравоохранения» – Государственная дума, Минздрав России и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по туризму, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ. Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий Минздрава России.
Сопредседатель Оргкомитета форума, депутат Госдумы, академик РАН Николай Герасименко: «Российская неделя здравоохранения, многолетняя история которой началась с выставки «Здравоохранение», впервые проведенной в 1974 г., по праву является одним из самых массовых и авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только в нашей стране, но и за рубежом. Форум отличает устремленность в будущее, стремление вовремя оценить новые вызовы и тенденции развития мировой и отечественной медицины.»
На форуме будут представлены все ведущие научные центры Минздрава и Российской академии наук, состоятся заседания профильных комиссий по профилактике неинфекционных заболеваний, по терапии и санаторно-курортному лечению.
Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий:
Откроет форум пленарная сессия «Национальный проект «Здравоохранение»: приоритеты реализации».
Более подробно с программой мероприятий «Российской недели здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>.
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