«Российская неделя здравоохранения-2018»: крупнейший смотр достижений научной и практической медицины

По традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.

Организаторы «Российской недели здравоохранения» – Государственная дума, Минздрав России и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по туризму, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ. Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий Минздрава России.

Сопредседатель Оргкомитета форума, депутат Госдумы, академик РАН : «Российская неделя здравоохранения, многолетняя история которой началась с выставки «Здравоохранение», впервые проведенной в 1974 г., по праву является одним из самых массовых и авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только в нашей стране, но и за рубежом. Форум отличает устремленность в будущее, стремление вовремя оценить новые вызовы и тенденции развития мировой и отечественной медицины.»

На форуме будут представлены все ведущие научные центры Минздрава и Российской академии наук, состоятся заседания профильных комиссий по профилактике неинфекционных заболеваний, по терапии и санаторно-курортному лечению.

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий:

28-ю международную выставку «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2018»;

12-ю международную выставку «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2018»;

2-ю международную выставку «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры»;

25-ю международную специализированную выставку «Аптека-2018»;

выставку и конференцию «ФармМедПром-2018»;

9-й Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь-2018»;

Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»;

Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса;

«Круглый стол» «Развитие экспорта медицинских услуг»;

Конференцию с международным участием «Обмен опытом в области экспорта медицинских услуг»;

Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации»;

«Круглые столы» «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа здоровьесбережения и активного долголетия» и «Пациент-терапевт-санаторий» – санаторий как неотъемлемая часть системы здравоохранения»;

8-ю Международную научную конференцию по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2018»;

9-ю ежегодную международную конференцию «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»;

22-й Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России»;

Марафон семинаров «Российской недели здравоохранения»;

Сессию «Механизмы поддержки инновационных проектов в области создания биологических и медицинских технологий: разработка, масштабирование и вывод на международные рынки».

Откроет форум пленарная сессия «Национальный проект «Здравоохранение»: приоритеты реализации».

Более подробно с программой мероприятий «Российской недели здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>.