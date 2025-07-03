Российские активы IQVIA перейдут «Группе Ремедиум»

«Группа Ремедиум» (выпускает журналы «Российские аптеки», «Медицинский совет») договорилась о приобретении активов исследовательской компании IQVIA в России (головная компания — IQVIA Holdings Inc, США). Стороны сделки на запросы «ФВ» не ответили, но несколько источников подтвердили, что такое соглашение достигнуто. Собеседники «ФВ» затруднились оценить стоимость приобретенных активов. По их данным, представители IQVIA предлагали их нескольким компаниям, в том числе фармпроизводителям.

История взаимоотношений

«Ремедиум» и IQVIA связывают давние отношения. В 2008 году американская IMS Health, специализирующаяся на исследованиях мирового фармрынка, объявила о приобретении самого крупного российского игрока на рынке фарммаркетинга — RMBC, сообщал «ФВ». Фирма была основана в 1999 году и входила в ГК «Ремедиум». Сумму сделки эксперты тогда оценивали в 4—8 млн долл. В IMS отмечали, что приобретение RMBC позволит им занять сразу 40% российского рынка; председатель Совета директоров ГК «Ремедиум» Айдар Ишмухаметов говорил, что продолжит развивать свой издательский бизнес и готовит новые проекты. Структуры «Ремедиума» остались подрядчиками IQVIA по сбору и обработке первичной информации и, по сведениям экспертов рынка, остаются ими по сей день.

В 2012 году IMS Health еще больше укрепила свои позиции в России, купив входивший в ГК «Бионика» Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» (был создан в 1996 году как Информационно-аналитический центр при редакции газеты «Фармацевтический вестник» и в конце 1990-х выделился в отдельную компанию). «Фармэксперт» работал на рынках 10 стран и являлся лидером российского рынка аналитических и маркетинговых услуг в сфере фармацевтики. Для IMS сделка открывала шесть новых для нее стран постсоветского пространства и Сербии. К тому же IMS специализировалась на розничном аудите, а ЦМИ занимался госпитальным аудитом и располагал технологией аудита отпуска лекарств по федеральным и региональным программам помощи льготникам. Генеральным директором «IMS Health Россия и СНГ» стал Николай Демидов, который до этого работал генеральным директором «Фармэксперта».

Бренд IQVIA появился в конце 2017 года в результате слияния мирового лидера по проведению международных клинических исследований Quinties с IMS Health (примерно в течение года компания функционировала под названием QuintilesIMS). Генеральным менеджером подразделения IQVIA в России был назначен Демидов. Этот пост он занимал до весны 2021 года. Далее он уступил его экс-главе подразделения компании в Румынии Сорину Петку, а с сентября 2022 года бизнесом руководила Анастасия Круглова.

Эксперты обратили внимание, что в прошлом году IQVIA перестала публиковать обзоры рынка клинических исследований в России (последний отчет датирован 2023 годом), а также вывела часть своих продуктов и услуг в Казахстан. Прекратив предоставлять доступ к информации по всем остальным международным рынкам клиентам в России и связанным с ней компаниям, она присоединилась к санкциям против России.

По данным источников, в состав сделки с «Ремедиумом» в России вошли не все продукты и сервисы. Часть услуг будет оказывать казахстанская компания IQVIA.

Какова мотивация

Поиск нового собственника компанией с американским происхождением мог простимулировать закон, который был принят Госдумой в первом чтении в 2023 году.

«Если обсуждаемый законопроект будет принят, он существенно ограничит возможность работы в РФ для организаторов исследований структуры рынка потребления, в которых иностранное участие превышает 20%, — объясняет старший юрист Адвокатского бюро Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. — Законопроект предлагает взять под полный контроль антимонопольной службы все исследовательские компании, занимающиеся рынками потребления».

Сделать это планируется путем создания отдельного реестра, который будет вести ФАС, отмечает эксперт. При этом, по мнению Григорьева, перспективы скорого вступления нового закона в силу неоднозначные, поскольку рассмотрение законопроекта в Госдуме фактически остановилось с марта 2024 года. Вместе с тем, согласно отметке в системе обеспечения законодательной деятельности, он внесен в план работы нижней палаты парламента на этот месяц.

О том, с какими негативными последствиями могут столкнуться «компании-иностранцы», в законопроекте не сказано, продолжает Григорьев. Авторы поправок лишь включили общую норму о том, что нарушение компанией новых требований повлечет за собой уголовную, административную или иную ответственность. Впрочем, ни в УК РФ, ни в КоАП РФ специальные санкции за подобные нарушения сейчас не установлены, подчеркивает эксперт.

«Возможно, если законопроект все же будет принят, вскоре после этого законодатель инициирует дополнительные поправки в административное и уголовное законодательство, — предполагает Григорьев. — Либо правоприменительная практика пойдет по пути признания нарушителей иноагентами или нежелательными организациями».

Как повлияет на ситуацию на рынке

Согласно данным СПАРК, выручка «Айкьювиа Солюшнс» за 2024 год составила 876 млн руб., чистая прибыль — 38,7 млн руб. У нее есть дочерняя компания «Айкьювиа Коммершиал Рус», созданная в 2013 году. Ее чистая прибыль в 2024 году достигла 26,9 млн руб. Обе компании специализируются на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов, обеими руководит Круглова. Первая фирма обладает интеллектуальной собственностью, включая 14 товарных знаков, две программы для ЭВМ и подана одна заявка на базу данных. Месяц назад она зарегистрировала домен iq-data.ru.

Чистая прибыль «Группы Ремедиум» в 2024 году составила 39,2 млн руб. Основной неформальный бенефициар компании — акад. РАН, директор Института полиомиелита Айдар Ишмухаметов. По данным источников, именно он вел переговоры и определял новый руководящий состав компании.

«Совершенно очевидно, что рынок аналитических решений в фармацевтике вступает в фазу трансформации, — считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — С одной стороны, она связана с регуляторными новеллами, предполагающими законодательные ограничения для иностранных собственников, с другой — с растущей конкуренцией за счет появления продуктов на основе принципиально новых технологических решений».

Далеко идущих последствий сделки для российского рынка аналитических решений эксперт не ожидает. К тому же, по его мнению, IQVIA полностью не уйдет из России.

«Во-первых, у нее есть другие направления деятельности, не связанные с производством аналитических баз данных, например консалтинговые услуги, адресные базы данных и т.п., — рассказал Беспалов. — Во-вторых, очевидно, сделка будет предполагать информационное партнерство и, возможно, лицензионные отчисления со стороны нового собственника в адрес американской компании за право пользования глобальными ресурсами IQVIA, например ПО или классификаторами».

По его мнению, в свою очередь IQVIA заинтересована в получении информации по российскому рынку, ведь это международная компания, которой важно предоставлять информацию о глобальном рынке. Отношения между «мамой» и «дочкой» прерываться не будут, а перейдут в формат определенного партнерства, прогнозирует Беспалов.

Другие игроки исследовательского рынка от комментариев отказались, сославшись на конфликт интересов.