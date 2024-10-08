Российские производители хотят продавать лекарства на экспортные рынки дешевле

Российские производители, продавая за рубеж лекарства дешевле, чем в своей стране, дискриминируют российскую система здравоохранения, предлагая закупать лекарства дороже. Об этом на форуме «Биопром» сказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев, передает корреспондент «ФВ». Он предложил российским компаниям использовать другие инструменты для завоевания зарубежных рынков.

Президент «Герофарма» Петр Родионов возразил, что когда компания только выходит на рынок какой-либо страны, для нее он еще сложный, очень конкурентный, где у российских препаратов никаких преимуществ нет. Низкая цена – это единственный действенный механизм, который помогает продвигать товары на экспорт. Но компании этого не дают сделать, так как сразу просят снизить цену и в России.

«Но почему же бюджет системы здравоохранения и домохозяйств должны субсидировать вашу деятельность без гарантии возврата», – поинтересовался Нижегородцев. Российские производители возразили, что китайские производители действуют по такой же схеме, в своей стране они продают лекарства дороже. Замруководителя ФАС согласился, но отметил, что после того как китайцы получают долю на рынке, то они повышают цены.

Отечественные компании согласились, что мера может быть временной, что в качестве поддержки на определенный период они могли бы получить разрешение продавать за рубеж дешевле.

Заместитель министра промышленности и торговли Ирина Приезжева заявила, что ведомство поддерживает эту меру, но она должна быть адресной, действовать для определенных стран и на ограниченный период времени. Возможно, в качестве пилотного проекта будут выбраны две-три страны. В ФАС принципиально согласились с таким подходом. Нижегородцев обратил внимание, что российского производителя необходимо обязать снизить цены на локальном рынке в случае невыполнения условий.

Родионов добавил, что в первую очередь следуют рассматривать страны, которые не входят в число референтных.