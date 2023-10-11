Российские производители попросили не применять понижающий коэффициент для дженериков

Российские фармпроизводители призвали не использовать понижающие коэффициенты для российских дженериков. Генеральный директор компании «Эском» Гелани Азиров на форуме «Биотехмед» предложил регистрировать цену исходя из реальных затрат. Регуляторы с этим не согласны.

Азиров привел пример препарата йопромид. Цена на дозировку 370 мг йода на мл за флакон у «Эскома» составляет 868,66 руб., а цена реестра — 696,67 руб. Руководитель компании предположил, что во многом эта ситуация сложилась из-за низкой цены оригинального производителя Bayer. По подсчетам Азирова, дозировку 300 мг/мл во флаконе 100 мл оригинатор продает в Европе по цене 3800—5500 руб., а в России — за 1492,98 руб. Такое поведение он счел подозрительным, полагая, что таким образом иностранный производитель препятствует выходу на рынок дженериков.

Препарат йопромид помимо Bayer в России зарегистрировали одна индийская компания Jodas Expoim и четыре российских. Первым дженериком был препарат Jodas.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, что Минздрав проверил эту ситуацию, и демпинг со стороны компании-оригинатора не подтвердился. Он обратил внимание, что в министерстве считают, что дженерики не должны продаваться по цене оригинальных, поскольку из-за этого возрастет нагрузка на бюджеты всех уровней. «Уравнивать ценообразование оригинатора и дженерика не совсем корректно», — сказал он.

Начальник Управления контроля здравоохранения ФАС Дарья Старых добавила, что цена Bayer зарегистрирована в полном соответствии с методикой и что у всех производителей перед регистрацией препарата есть возможность рассчитать цену, по которой они смогут выпускать его в гражданский оборот. То есть у производителя есть возможность заранее понять, насколько ему целесообразно выпускать тот или иной препарат.

При этом Старых отметила, что ФАС в 2023 году заметила, как сразу несколько производителей референтных препаратов стали снижать цены ниже допустимых методикой пределов. «Мы это заметили, провели расследование, не допустили тех случаев, когда был бы прекращен выпуск воспроизведенных препаратов. Мы не допустим ситуации, когда производитель референтного препарата перед выходом дженерика захочет драматически снизить цену», — заверила она.

Не всех российских производителей устраивает снижение цены на торгах. В частности, не назвавший своего имени представитель «Верофарма» предложила ограничить снижение цен в госзакупках. Она привела пример с леналидомидом, цена которого на конкурсе после выхода дженериков упала примерно в 200 раз. На аукцион вышло сразу несколько производителей, выиграла одна компания, а у остальных произведенный препарат оказался невостребованным и подлежит утилизации.

У производителей всегда есть риск, что они проиграют аукцион, а ограничивать снижение цены на торгах — это антигосударственный подход, отметил Глаголев.