Российские вакцины должны стать дороже и качественнее

Мы вместе

По его словам, вакцинопрофилактика наименее затратный способ увеличения продолжительности жизни и уменьшение младенческой смертности. Но именно в плане наполнения Национального календаря профилактических прививок (НКПП) и Календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям в нашей стране есть еще над чем работать. В этих календарях практически нет современных российских вакцин.

Министерство промышленности и торговли планирует изменить такое положение. «Наша цель – создать всю цепочку выпуска вакцин: от разработки до производства. С одной стороны мы планируем поддерживать и развивать инфраструктуру, с другой – стимулировать разработку новых препаратов, как моновакцин – от полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита А и др., так и комбинированных. Без взаимодействия с Минздравом мы этого сделать не сможем, поэтому на площадке Минпромторга хотим реализовать приоритетный ведомственный проект по развитию иммунобиологической промышленности. Куда приглашены и заинтересованные федеральные органы власти, и подведомственные учреждения, и частные организации», – рассказал Алексей Алехин.

В министерство поступило порядка 50 проектов, из них 20 по импортозамещению и развитию экспорта.

Бизнес действительно готов заниматься иммунобиологией, компании видят потенциал этого направления. Вице-президент по исследованиям и регистрации лекарственных средств «НПО Петровакс Фарм» Ольга Орехова отметила, что необходимо расширять Нацкалендарь, надо идти по примеру развитых стран и вводить новые нозологии, а также наполнять календарь современными вакцинами. В этом ее поддержал генеральный менеджер бизнес-подразделения Sanofi Pasteur Гийом Ошальтер. Он также отметил, что России надо отходить от того, чтобы производить вакцины по своим традиционным технологиям и переходить на международные стандарты. За скорый переход на современные методы производства выступил и заместитель генерального директора компании «Форт» Андрей Ломакин.

Но такие разные

То есть цели государства и бизнеса в плане развития иммунобиологической промышленности совпадают. Однако бизнесу нужны определенные гарантии. «Разработка новой вакцины – длительный и затратный процесс, поэтому конечно нам нужна поддержка государства и скорее методологическая, нежели материальная. Например, долгосрочный договор с регулятором. Это минимизация рисков для производителя, который начинает разработку вакцины», – считает Ольга Орехова. При этом, там где есть конкурентная среда, необходимы прозрачные правила допуска всех участников к госпрограммам.

Андрей Ломакин в свою очередь отметил, что надо избавляться от ценовой разницы между западными и российскими вакцинами. «Мы должны становиться качественнее и дороже», – сказал он.

Тут государству, похоже, пока особо нечем порадовать производителей вакцин. «Мы сталкиваемся с исторически сложившимися обстоятельствами, которые не позволяют резко повысить цены на вакцины, – заметил Алексей Алехин. – Да и по ряду препаратов надо привести достаточное основание, почему цены должны вырасти. Совместно с Минздравом и ФАС мы пытаемся найти решение, как это можно решить для отдельного сегмента».

То есть решения пока нет, а между тем в России грядет глобальное снижение цен на лекарственные препараты. «Это хорошо для доступности лекарств. Но мы должны понимать, что мы не Африка и не должны позиционировать себя как страна, куда поставляется по остаточному принципу все самое дешевое. Такой подход не способен поддерживать как производственный потенциал, так и научный. Такой политикой мы загоним себя в угол. Такая политика способна привести в среднесрочной перспективе к отказу от инновационной повестки дня российского здравоохранения», – подчеркнул директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский.