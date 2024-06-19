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Россия и КНДР...

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

19.06.2024
18:42
Дина Коблова
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян. Договор подразумевает обмен информацией, совместные исследования, а также сотрудничество в сфере государственного регулирования обращения лекарственных средств и медизделий.
Фото: Пресс-служба Кремля

Россия подписала межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян. В связи с этим правительство опубликовало распоряжение № 1502-р от 14.06.2024.

Согласно документу, сотрудничество намерены развивать в сферах:

  • охраны здоровья матери и ребенка;
  • профилактики здорового образа жизни;
  • инфекционных и неинфекционных заболеваний;
  • профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медработников;
  • государственного регулирования обращения лекарственных средств и медизделий.

Участники соглашения будут обмениваться информацией, проводить совместные научные исследования. Еще соглашением предусмотрен обмен медработниками, преподавателями и студентами, а также их участие в профильных конгрессах, съездах и научных конференциях.

Сотрудничество планируется развивать на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах, в том числе в рамках взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями.

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