Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Россия подписала межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян. В связи с этим правительство опубликовало распоряжение № 1502-р от 14.06.2024.

Согласно документу, сотрудничество намерены развивать в сферах:

охраны здоровья матери и ребенка;

профилактики здорового образа жизни;

инфекционных и неинфекционных заболеваний;

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медработников;

государственного регулирования обращения лекарственных средств и медизделий.

Участники соглашения будут обмениваться информацией, проводить совместные научные исследования. Еще соглашением предусмотрен обмен медработниками, преподавателями и студентами, а также их участие в профильных конгрессах, съездах и научных конференциях.

Сотрудничество планируется развивать на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах, в том числе в рамках взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями.