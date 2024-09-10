Россия и Узбекистан договорились о передаче сведений о кодах маркировки лекарств

Россия и Узбекистан заключили межправительственное соглашение об информационном взаимодействии для передачи сведений о кодах маркировки лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Коммюнике по итогам встречи подписали премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдалла Арипов.

Россия и Узбекистан обязуются взаимно передавать указанные коды препаратов, вывозимых с территории одного государства после таможенных процедур экспорта на территорию другого государства. Это должно усилить меры по борьбе с производством, оборотом и реализацией контрафактных и фальсифицированных лекарств.

Передача кодов также позволяет не наносить дополнительную маркировку на лекарства для экспорта, что снизит финансовую нагрузку на фармпроизводителей. Кроме того, можно будет проследить всю цепочку «производитель – потребитель» по одному коду маркировки.

«Технологически страны готовы к информационному обмену кодами маркировки, что позволит обеспечить необходимый уровень защиты и безопасности информации ограниченного доступа, к которой относится информация о лекарственных препаратах», — заключили в пресс-службе Минздрава.