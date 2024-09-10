Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Россия и Узбекистан...

Россия и Узбекистан договорились о передаче сведений о кодах маркировки лекарств

10.09.2024
11:29
Дина Коблова
Россия и Узбекистан по итогам пятого заседания Совместной комиссии договорились о взаимодействии для передачи сведений о кодах маркировки лекарств. Передача кодов позволит не наносить дополнительную маркировку на лекарства для экспорта.
Фото: пресс-служба Минздрава России

Россия и Узбекистан заключили межправительственное соглашение об информационном взаимодействии для передачи сведений о кодах маркировки лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Коммюнике по итогам встречи подписали премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдалла Арипов.

Россия и Узбекистан обязуются взаимно передавать указанные коды препаратов, вывозимых с территории одного государства после таможенных процедур экспорта на территорию другого государства. Это должно усилить меры по борьбе с производством, оборотом и реализацией контрафактных и фальсифицированных лекарств.

Передача кодов также позволяет не наносить дополнительную маркировку на лекарства для экспорта, что снизит финансовую нагрузку на фармпроизводителей. Кроме того, можно будет проследить всю цепочку «производитель – потребитель» по одному коду маркировки.

«Технологически страны готовы к информационному обмену кодами маркировки, что позволит обеспечить необходимый уровень защиты и безопасности информации ограниченного доступа, к которой относится информация о лекарственных препаратах», — заключили в пресс-службе Минздрава.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.