Россияне стали больше покупать противоопухолевых лекарств в аптеках

В апреле 2024—мае 2025 года россияне купили в аптеках 3 млн упак. (+6%) противоопухолевых лекарств* (за исключением метотрексата**) на 7 млрд руб. Последние два года аптечный рынок противоопухолевых препаратов рос двузначными темпами в рублях — на 19% (апрель 2023—май 2024 года) и 16% (апрель 2024—май 2025 года).

Сколько продают аптеки

За пять месяцев 2025 года аптеки продали 1 млн упак. лекарств от рака, по сравнению с таким же периодом 2024 года это больше на 14%. В прошлом году по сравнению с январем—маем 2023 года было снижение на 4%.

В рублях за пять месяцев 2025 года продажи составили 2,3 млрд руб., это на 19% больше аналогичного периода 2024 года, в прошлом году в денежном выражении показатель вырос на 5%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие препараты покупают больше

Лидирует в продажах в рублях и в упаковках анастрозол, который относится к гормональным противоопухолевым лекарствам. Препарат показан для лечения гормонозависимого рака молочной железы (РМЖ). Согласно данным МНИОИ ми. П.А. Герцена, это один из самых распространенных видов рака, его доля в 2023 году составила 12,3%, тогда диагноз впервые был установлен более чем у 82 тыс. пациентов.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В апреле 2023—мае 2025 года больше всего упаковок анастрозола аптеки продали в Москве — 142,8 тыс., Московской области — 79 тыс., Санкт-Петербурге — 56,3 тыс., Краснодарском крае — 40,3 тыс., Башкортостане — 27,3 тыс., Челябинской области — 25,7 тыс. и т.д.

В рейтинге продаж в рублях на втором и третьем местах бусерелин и гозерелин, которые также относятся к гормональным противоопухолевым препаратам. Бусерелин показан для лечения рака молочной железы, рака предстательной железы, а также эндометриоза, миомы матки, гиперпластических процессов эндометрия, бесплодия. Гозерелин показан при раке предстательной железы, РМЖ и фибромиоме матки.

В первой десятке МНН наибольший прирост продаж у трастузумаба дерукстекана, который показан при HER2-положительном РМЖ, раке легкого и раке желудка. Производитель препарата AstraZeneca дважды пытался включить лекарство в Перечень ЖНВЛП, но комиссия Минздрава голосовала против. В рознице в последние 12 месяцев средняя цена составила 147,1 тыс. руб. за упаковку. AstraZeneca предлагала комиссии зафиксировать цену производителя на уровне 92 тыс. руб. за препарат. При включении в ЖНВЛП также регулировались бы и оптовые и розничные надбавки.

В рейтинге аптечных продаж противоопухолевых лекарств в упаковках на первом и втором месте препараты для лечения РМЖ — анастрозол и тамоксифен, третье место занял гидроксикарбамид, он показан при миелолейкозе, меланоме, злокачественных опухолях головы и шеи, раке шейки матки. Как правило, в рейтинге натуральных продаж лидируют дешевые препараты. Средняя стоимость анастрозола за последние 12 месяцев составила 1 197,6 руб. за упаковку, тамоксифена — 194,1 руб., гидроксикарбамида — 278,3 руб. за упаковку.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие регионы лидируют

Традиционно в рейтингах по потреблению лекарств лидирует Москва. Здесь в апреле 2024—мае 2025 года аптеки продали 654,5 тыс. упак. противоопухолевых лекарств на 2,8 млрд руб. То есть столица в общих продажах в денежном выражении заняла 40%. На втором месте Московская область — 426,6 тыс. упак. на 808 млн руб., затем идет Санкт-Петербург — 341,1 тыс. упак. на 619,5 млн руб.

В упаковках после этих трех регионов идут Краснодарский край (287,6 тыс. упак.), Ростовская область (167,1 тыс.), Свердловская область (132,7 тыс.), Башкортостан (125,9 тыс.), Воронежская область (117,2 тыс.).

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* 2 уровень EphMRA противоопухолевые препараты и цитостатическая гормональная терапия.

** Обзор не включает метотрексат, так как препарат также имеет показание ревматоидный артрит, технической возможности автоматически разграничить показания нет.