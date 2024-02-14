Россияне стали больше тратить на лекарства от мигрени
Потребление лекарств для лечения мигрени увеличивается как в деньгах, так и в упаковках, при этом динамика рынка в деньгах опережает натуральный спрос. За последние три года объем продаж антимигренозных лекарств колеблется в пределах 8 млн упаковок в год, а динамика не превышает 2%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Однако в рублях ежегодный прирост был намного выше: в 2021 году +18%, в 2022 году +21%.
В 2023 году продажи увеличились на 10%, до 3 млрд руб., и на 1% в упаковках, до 8 млн упаковок. Более 99% рынка противомигренозных средств приходятся на аптечный сегмент. Такая рублевая динамика, скорее всего, обусловлена тем, что на рынке за последние несколько лет появились дорогостоящие лекарства от мигрени (моноклональные антитела), из-за чего стоимость упаковки антимигренозного препарата в среднем увеличилась. В сравнении с 2022 годом средняя цена выросла на 8%. Значительное повышение стоимости наблюдалось в 2021 году — на 17% и в 2022 году — на 18%.
В 2014 году аптеки страны продали 3,2 млн упаковок препаратов от мигрени на сумму 1 млрд руб. За десять лет объем рынка увеличился в три раза.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В марте 2022 года резко повысился спрос на антимигренозные лекарства, так же, как и на остальные лекарства — за один месяц покупатели приобрели 829 тыс. упаковок средств от мигрени на сумму более 360 млн руб. В 2023 году потребление этих препаратов было более равномерным, пик продаж наблюдался в августе (296 млн руб.) и декабре (291 млн руб.), что больше похоже на сезонную активность.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Какие бывают лекарства от мигрени
Для мигрени характерны рецидивирующие приступы. Наблюдаются такие симптомы, как умеренная или сильная головная боль, тошнота, чувствительность к свету и звукам. Первый препарат, который значительно облегчал приступы мигрени, был суматриптан, разработанный GSK в 1989 году. В России суматриптан (бренд «Имигран») от GSK (по данным ГРЛС) был зарегистрирован в 2009 году. Он был исключен из российского реестра в 2020 году, но в настоящее время на рынке присутствует достаточное количество дженериков оригинального суматриптана.
В 2023 году в российских аптеках можно было приобрести противомигренозные препараты с восемью МНН. Доминирующие позиции среди них занимает суматриптан — на него приходится около 76% в рублях и 92% в упаковках на розничном рынке средств от мигрени. Пять лет назад его доля была выше — 86%. За это время другие препараты стали более востребованы и отвоевали небольшую долю на рынке. Динамика продаж лекарств с суматриптаном в рублях относительно 2022 года составляет +6,3%. В 2023 году насчитывалось девять брендов с этим действующим веществом.
Суматриптан — агонист серотониновых 5-HT1-рецепторов. В эту группу также входят: элетриптан, золмитриптан и ризатриптан. Последний появился в России в 2023 году. Ризатриптан производят две компании — «ФармФирма «Сотекс» и «НоваМедика». «НоваМедика» локализовала производство готовой лекарственной формы препарата в России. Препарат «Сотекс» производится в Индии.
У элетриптана (бренд «Релпакс» от Viatris) нет дженериков.
Лекарства с действующим веществом золмитриптан производят три российские компании. Два из них «Золмитриптан-сз» (компания «Северная звезда») и «Мигрепам» («Биннофарм Групп») выпускаются в виде таблеток. В 2023 году на рынок поступил также препарат «Эксенза» в виде назального спрея от компании «Фармамед. РФ»
В 2020 году в России были одобрены два средства для профилактики мигрени — эренумаб (бренд «Иринэкс» от компании Novartis) и фреманезумаб (бренд «Аджови» от Teva). Оба препарата относятся к моноклональным антителам и применяются в виде подкожных инъекций у пациентов, которые страдают мигренью чаще четырех дней в месяц. Эренумаб вводят один раз в месяц, а фреманезумаб имеет два режима применения: один раз в месяц или один раз в три месяца. Оба препарата относятся к группе противомигренозных антагонистов кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP).
Еще одно моноклональное антитело из этой группы зарегистрировано в России в конце января 2024 года. Минздрав одобрил препарат «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) от датской компании H. Lundbeck. Лекарство применятся в виде внутривенной инфузии один раз в три месяца, препарат пока не поступил в продажу.
Также на рынке противомигренозных лекарств присутствуют препараты, входящие в группу прочих противомигренозных препаратов. В нее входят комбинированные препараты со спазмолитическим и анальгезирующим действием и гомеопатические средства.
|
Рейтинг МНН антимигренозных препаратов по доле аптечных продаж в 2023 году
|
Терапевтическая группа
|
МНН
|
Форма выпуска
|
Доля продаж, %
|
Прирост продаж 2023/2022, %
|
2022
|
2023
|
Селективные агонисты серотонина против мигрени
|
Суматриптан
|
Таблетки
|
78,2
|
75,8
|
6,3
|
Элетриптан
|
Таблетки
|
7,1
|
7,3
|
11,6
|
Золмитриптан
|
Таблетки, спрей назальный дозированный
|
2,3
|
5,0
|
132,6
|
Ризатриптан*
|
Таблетки
|
0,0
|
0,3
|
-
|
Противомигренозные антагонисты кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP)
|
Эренумаб
|
Раствор для подкожного введения
|
8,4
|
7,6
|
-0,6
|
Фреманезумаб
|
Раствор для подкожного введения
|
3,3
|
3,4
|
10,5
|
Прочие противомигренозные препараты
|
Камилофина хлорид+Кофеин+Меклоксамина цитрат+Пропифеназон+Эрготамин
|
Таблетки
|
0,3
|
0,3
|
7,0
|
Кофеин+Эрготамин
|
Таблетки
|
0,1
|
0,3
|
147,5
|
Нет МНН (гомеопатия)
|
Гранулы, капли, таблетки
|
0,2
|
0,2
|
4,6
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
* Новый препарат в 2023 году
Бренды — победители мигрени
Среди брендов антимигренозных препаратов в лидерах «Суматриптан-Тева» (14,9 млрд руб.) производства Teva. На эту торговую марку в 2023 году покупатели потратили 640 млн руб. — прирост +28,7%. Первые четыре строчки заняты препаратами с действующим веществом суматриптан разных производителей, а в ТОР10 вошли шесть препаратов с суматриптаном. За последние три года на рынке появилось еще два новых бренда с суматриптаном от компаний «Обновление ПФК» и «Патент-Фарм». Пятерку замыкает «Иринэкс» (МНН эренумаб) от Novartis с сокращением продаж 0,6%.
В 2023 году упаковка лекарства с суматриптаном в среднем стоила около 300 руб., это одно из самых бюджетных средств от мигрени из всех представленных в аптеках. Самыми дорогостоящими были «Аджови» (МНН фреманезумаб) — более 34 тыс. руб. за упаковку и «Иринэкс» (МНН эренумаб) — более 20 тыс. руб.
|
ТОР10 брендов антимигренозных препаратов по объему аптечных продаж в 2023 году
|
Рейтинг
|
Бренд
|
МНН
|
Корпорация
|
Объем продаж, млн руб.
|
Прирост продаж 2023/2022, %
|
2022
|
2023
|
1
|
Суматриптан-тева
|
Суматриптан
|
Teva
|
497
|
640
|
28,7
|
2
|
Суматриптан
|
Суматриптан
|
Разные компании
|
464
|
516
|
11,3
|
3
|
Суматриптан Канон
|
Суматриптан
|
Канонфарма продакшн
|
546
|
434
|
-20,5
|
4
|
Амигренин
|
Суматриптан
|
Abbott
|
273
|
256
|
-6,0
|
5
|
Иринэкс
|
Эренумаб
|
Novartis
|
230
|
228
|
-0,6
|
6
|
Релпакс
|
Элетриптан
|
Viatris
|
194
|
217
|
11,6
|
7
|
Сумамигрен
|
Суматриптан
|
Акрихин
|
163
|
140
|
-14,2
|
8
|
Суматриптан-алиум
|
Суматриптан
|
Биннофарм Групп
|
125
|
133
|
6,6
|
9
|
Аджови
|
Фреманезумаб
|
Teva
|
91
|
101
|
10,5
|
10
|
Золмитриптан-сз
|
Золмитриптан
|
Северная звезда
|
38
|
73
|
91,1
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
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