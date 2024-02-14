Россияне стали больше тратить на лекарства от мигрени

Потребление лекарств для лечения мигрени увеличивается как в деньгах, так и в упаковках, при этом динамика рынка в деньгах опережает натуральный спрос. За последние три года объем продаж антимигренозных лекарств колеблется в пределах 8 млн упаковок в год, а динамика не превышает 2%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Однако в рублях ежегодный прирост был намного выше: в 2021 году +18%, в 2022 году +21%.

В 2023 году продажи увеличились на 10%, до 3 млрд руб., и на 1% в упаковках, до 8 млн упаковок. Более 99% рынка противомигренозных средств приходятся на аптечный сегмент. Такая рублевая динамика, скорее всего, обусловлена тем, что на рынке за последние несколько лет появились дорогостоящие лекарства от мигрени (моноклональные антитела), из-за чего стоимость упаковки антимигренозного препарата в среднем увеличилась. В сравнении с 2022 годом средняя цена выросла на 8%. Значительное повышение стоимости наблюдалось в 2021 году — на 17% и в 2022 году — на 18%.

В 2014 году аптеки страны продали 3,2 млн упаковок препаратов от мигрени на сумму 1 млрд руб. За десять лет объем рынка увеличился в три раза.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В марте 2022 года резко повысился спрос на антимигренозные лекарства, так же, как и на остальные лекарства — за один месяц покупатели приобрели 829 тыс. упаковок средств от мигрени на сумму более 360 млн руб. В 2023 году потребление этих препаратов было более равномерным, пик продаж наблюдался в августе (296 млн руб.) и декабре (291 млн руб.), что больше похоже на сезонную активность.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие бывают лекарства от мигрени

Для мигрени характерны рецидивирующие приступы. Наблюдаются такие симптомы, как умеренная или сильная головная боль, тошнота, чувствительность к свету и звукам. Первый препарат, который значительно облегчал приступы мигрени, был суматриптан, разработанный GSK в 1989 году. В России суматриптан (бренд «Имигран») от GSK (по данным ГРЛС) был зарегистрирован в 2009 году. Он был исключен из российского реестра в 2020 году, но в настоящее время на рынке присутствует достаточное количество дженериков оригинального суматриптана.

В 2023 году в российских аптеках можно было приобрести противомигренозные препараты с восемью МНН. Доминирующие позиции среди них занимает суматриптан — на него приходится около 76% в рублях и 92% в упаковках на розничном рынке средств от мигрени. Пять лет назад его доля была выше — 86%. За это время другие препараты стали более востребованы и отвоевали небольшую долю на рынке. Динамика продаж лекарств с суматриптаном в рублях относительно 2022 года составляет +6,3%. В 2023 году насчитывалось девять брендов с этим действующим веществом.

Суматриптан — агонист серотониновых 5-HT1-рецепторов. В эту группу также входят: элетриптан, золмитриптан и ризатриптан. Последний появился в России в 2023 году. Ризатриптан производят две компании — «ФармФирма «Сотекс» и «НоваМедика». «НоваМедика» локализовала производство готовой лекарственной формы препарата в России. Препарат «Сотекс» производится в Индии.

У элетриптана (бренд «Релпакс» от Viatris) нет дженериков.

Лекарства с действующим веществом золмитриптан производят три российские компании. Два из них «Золмитриптан-сз» (компания «Северная звезда») и «Мигрепам» («Биннофарм Групп») выпускаются в виде таблеток. В 2023 году на рынок поступил также препарат «Эксенза» в виде назального спрея от компании «Фармамед. РФ»

В 2020 году в России были одобрены два средства для профилактики мигрени — эренумаб (бренд «Иринэкс» от компании Novartis) и фреманезумаб (бренд «Аджови» от Teva). Оба препарата относятся к моноклональным антителам и применяются в виде подкожных инъекций у пациентов, которые страдают мигренью чаще четырех дней в месяц. Эренумаб вводят один раз в месяц, а фреманезумаб имеет два режима применения: один раз в месяц или один раз в три месяца. Оба препарата относятся к группе противомигренозных антагонистов кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP).

Еще одно моноклональное антитело из этой группы зарегистрировано в России в конце января 2024 года. Минздрав одобрил препарат «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) от датской компании H. Lundbeck. Лекарство применятся в виде внутривенной инфузии один раз в три месяца, препарат пока не поступил в продажу.

Также на рынке противомигренозных лекарств присутствуют препараты, входящие в группу прочих противомигренозных препаратов. В нее входят комбинированные препараты со спазмолитическим и анальгезирующим действием и гомеопатические средства.

Рейтинг МНН антимигренозных препаратов по доле аптечных продаж в 2023 году Терапевтическая группа МНН Форма выпуска Доля продаж, % Прирост продаж 2023/2022, % 2022 2023 Селективные агонисты серотонина против мигрени Суматриптан Таблетки 78,2 75,8 6,3 Элетриптан Таблетки 7,1 7,3 11,6 Золмитриптан Таблетки, спрей назальный дозированный 2,3 5,0 132,6 Ризатриптан* Таблетки 0,0 0,3 - Противомигренозные антагонисты кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP) Эренумаб Раствор для подкожного введения 8,4 7,6 -0,6 Фреманезумаб Раствор для подкожного введения 3,3 3,4 10,5 Прочие противомигренозные препараты Камилофина хлорид+Кофеин+Меклоксамина цитрат+Пропифеназон+Эрготамин Таблетки 0,3 0,3 7,0 Кофеин+Эрготамин Таблетки 0,1 0,3 147,5 Нет МНН (гомеопатия) Гранулы, капли, таблетки 0,2 0,2 4,6 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* Новый препарат в 2023 году

Бренды — победители мигрени

Среди брендов антимигренозных препаратов в лидерах «Суматриптан-Тева» (14,9 млрд руб.) производства Teva. На эту торговую марку в 2023 году покупатели потратили 640 млн руб. — прирост +28,7%. Первые четыре строчки заняты препаратами с действующим веществом суматриптан разных производителей, а в ТОР10 вошли шесть препаратов с суматриптаном. За последние три года на рынке появилось еще два новых бренда с суматриптаном от компаний «Обновление ПФК» и «Патент-Фарм». Пятерку замыкает «Иринэкс» (МНН эренумаб) от Novartis с сокращением продаж 0,6%.

В 2023 году упаковка лекарства с суматриптаном в среднем стоила около 300 руб., это одно из самых бюджетных средств от мигрени из всех представленных в аптеках. Самыми дорогостоящими были «Аджови» (МНН фреманезумаб) — более 34 тыс. руб. за упаковку и «Иринэкс» (МНН эренумаб) ­— более 20 тыс. руб.