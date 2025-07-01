Россияне стали лучше относиться к покупке лекарств на маркетплейсах
Аналитическая компания MAR Consult провела опрос об отношении россиян к покупке лекарств на маркетплейсах. По данным исследования, треть респондентов (29%) отметили, что за последний год их отношение к покупке лекарств и медицинских товаров на маркетплейсах стало более положительным, более отрицательным оно стало у 5% опрошенных, говорится в отчете.
О возможности купить препараты на маркетплейсах знают 65% респондентов. Преимущественно осведомлены об этом покупатели в возрасте 18—24 лет (74%) и пожилые люди 55—65 лет (73%), а также люди с семейным доходом более 151 тыс. руб. (75%). При этом пятая часть респондентов (20%) склонны выбирать традиционные аптеки для покупки лекарств.
Наибольшей популярностью для покупки лекарств пользуются следующие маркетплейсы:
- Ozon — 31%;
- Wildberries — 10%;
- Яндекс — 5%;
- специализированные платформы e-com (такие как Аптека.ру, ЗдравСити и Еаптека) — 18%.
Выбирая между аптекой и маркетплейсом, респонденты ориентируются в первую очередь на:
- стоимость медикаментов — 41%;
- доступность лекарства — 20%;
- удобство и скорость доставки — 13%;
- наличие нужного лекарства — 11%;
- надежность продавца — 8%.
Две трети (67%) респондентов положительно относятся к программам лояльности и скидочным акциям маркетплейсов для аптечных товаров и пользуются ими.
Аналитики отмечают, что пользователи внимательно относятся к выбору поставщиков и качеству лекарств, полагаясь на рейтинги и отзывы других покупателей. Только 8% респондентов никогда не обращают внимания на рейтинг продавцов и отзывы покупателей.
При этом только для 39% покупателей важна гарантия подлинности рецептурных препаратов.
При покупке лекарств на маркетплейсах 64% опрошенных выбирают препараты, в основном следуя рекомендациям врача, и 26% выбирают лекарства самостоятельно. При этом 37% опрошенных хотели бы получать консультации при покупке лекарств на маркетплейсах от сертифицированных фармацевтов.
Пользователи также сталкивались с проблемами при покупке аптечных товаров на маркетплейсах. Среди них — отсутствие нужного лекарства (17%), трудности с поиском нужных препаратов (14%), задержка доставки (8%).
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