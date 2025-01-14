Россияне тратят в 1,7 раза больше денег на лекарства по сравнению с затратами государства

Россияне потратили за 11 месяцев 2024 года 10 134 руб. в среднем на одного человека, госрасходы за тот же период составили 6 057 руб., следует из данных AlphaRM. Средние частные расходы на лекарства за 11 месяцев 2024 года были выше в 1,7 раза по сравнению с государственными затратами на лекобеспечение.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришелся на Северо-Западный федеральный округ — 11 788 руб. (+12% к 11 месяцам 2023 года), а минимальный — на Северо-Кавказский округ — 4 779 руб. (+21% к 11 месяцам 2023 года).

Больше всего на лекарства тратят жители Санкт-Петербурга — в среднем на одного жителя 14 174 руб. за январь—ноябрь 2024 года. На втором месте Московская область — 13 109 руб., на третьем месте Краснодарский край — 12 818 руб. Москва оказалась только на четвертом месте — 12 515 руб.

Меньше всего на лекарства тратили в Чеченской Республике — 1 454 руб. за 11 месяцев 2024 года на одного жителя, в Дагестане — 2 294 руб., в Ингушетии — 2 318 руб.

Максимальное значение госрасходов на лекобеспечение на одного человека было в Северо-Западном федеральном округе — 7 348 руб. (+21% к 11 месяцам 2023 года), а минимальное — 3 513 руб. (+27% к 11 месяцам 2023 года) — в Северо-Кавказском округе.

Больше всего госрасходов на лекобеспечение в пересчете на одного жителя было в Москве — 10 265 руб. за январь—ноябрь 2024 года, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 9 569 руб., на третьем месте Санкт-Петербург — 9 445 руб.