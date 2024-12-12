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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 0,6% в ноябре

12.12.2024
10:29
Ринат Васбеев
В ноябре цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,6% относительно октября, следует из опубликованной Росстатом статистики. Бисакодил с января дорожает сильнее остальных ЖНВЛП. В ноябре он прибавил еще 4,7% к цене.
Фото: 123rf.com

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в ноябре 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6% относительно октября. В том числе на:

  • бисакодил — +4,7%,
  • перекись водорода — +2,5%,
  • парацетамол — +1,1%,
  • аскорбиновую и ацетилсалициловую (аспирин отечественный) кислоту — +1,0%,
  • колекальциферол (витамин Д3) — +0,9%,
  • амброксол, амлодипин и фуросемид — +0,7%,
  • дротаверин (но-шпу), смекту и эуфиллин — +0,6%.

Снизились цены на умифеновир (арбидол) (-2,5%) и осельтамивир (номидес) (-0,8%).

На препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре по отношению к сентябрю в среднем выросли на 0,3%. Цены увеличились в том числе на:

  • поливитамины — +1,8%,
  • алмагель — +1,2%,
  • энтеросгель — +1,1%,
  • аципол, ренгалин и эссенциале форте Н — +1,0%,
  • корвалол, мирамистин, нимесулид, таурин, троксерутин и цитрамон — +0,8%,
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) и метилурацил — +0,7%,
  • магне В6 — +0,6%.

Снизились цены: на синупрет (-2,1%), эргоферон (-1,1%), валидол (-0,6%), ингалипт и активированный уголь (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены: на шприцы одноразовые — +0,8%, вату отечественную — +0,6%, аппараты для измерения артериального давления — +0,5%, термометры медицинские — +0,4%.

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