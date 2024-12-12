Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 0,6% в ноябре

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в ноябре 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6% относительно октября. В том числе на:

бисакодил — +4,7%,

перекись водорода — +2,5%,

парацетамол — +1,1%,

аскорбиновую и ацетилсалициловую (аспирин отечественный) кислоту — +1,0%,

колекальциферол (витамин Д3) — +0,9%,

амброксол, амлодипин и фуросемид — +0,7%,

дротаверин (но-шпу), смекту и эуфиллин — +0,6%.

Снизились цены на умифеновир (арбидол) (-2,5%) и осельтамивир (номидес) (-0,8%).

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На препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре по отношению к сентябрю в среднем выросли на 0,3%. Цены увеличились в том числе на:

поливитамины — +1,8%,

алмагель — +1,2%,

энтеросгель — +1,1%,

аципол, ренгалин и эссенциале форте Н — +1,0%,

корвалол, мирамистин, нимесулид, таурин, троксерутин и цитрамон — +0,8%,

метамизол натрия (анальгин отечественный) и метилурацил — +0,7%,

магне В6 — +0,6%.

Снизились цены: на синупрет (-2,1%), эргоферон (-1,1%), валидол (-0,6%), ингалипт и активированный уголь (-0,5%).

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены: на шприцы одноразовые — +0,8%, вату отечественную — +0,6%, аппараты для измерения артериального давления — +0,5%, термометры медицинские — +0,4%.