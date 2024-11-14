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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 1,1% в октябре

14.11.2024
12:56
Дина Коблова
В октябре цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 1,1% относительно сентября, следует из опубликованной Росстатом статистики. Цены на остальные лекарства также выросли на 1,1%, больше всего подорожали поливитамины.
Фото: 123rf.com

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в октябре 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1% относительно сентября. В том числе на:

  • бисакодил — +4,8%;
  • фуросемид и смекту — +3,3%;
  • перекись водорода — +3,0%;
  • парацетамол — +2,0%;
  • дротаверин (но-шпу) — +1,6%;
  • эуфилин — +1,5%;
  • аскорбиновую кислоту, амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон — +1,2%.

Снизились цены (-5,1%) на умифеновир (арбидол).

На препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре по отношению к сентябрю в среднем выросли на 1,1% . Цены увеличились в том числе на:

  • поливитамины — +4,0%;
  • кеторол экспресс и корвалол — +2,2%;
  • эргоферон — +2,0%;
  • активированный уголь — +1,9%;
  • алмагель и энтеросгель — +1,6%;
  • валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) — +1,5%;
  • магне В6 — +1,4%;
  • комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид — +1,3%.

Росстат также отметил снижение цен на синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены поднялись на:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +1,8%;
  • бинты — +1,2%;
  • шприцы одноразовые — +1,1%.

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