Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 1,1% в октябре

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в октябре 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1% относительно сентября. В том числе на:

бисакодил — +4,8%;

фуросемид и смекту — +3,3%;

перекись водорода — +3,0%;

парацетамол — +2,0%;

дротаверин (но-шпу) — +1,6%;

эуфилин — +1,5%;

аскорбиновую кислоту, амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон — +1,2%.

Снизились цены (-5,1%) на умифеновир (арбидол).

На препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре по отношению к сентябрю в среднем выросли на 1,1% . Цены увеличились в том числе на:

поливитамины — +4,0%;

кеторол экспресс и корвалол — +2,2%;

эргоферон — +2,0%;

активированный уголь — +1,9%;

алмагель и энтеросгель — +1,6%;

валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) — +1,5%;

магне В6 — +1,4%;

комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид — +1,3%.

Росстат также отметил снижение цен на синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены поднялись на: