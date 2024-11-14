Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 1,1% в октябре
Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в октябре 2024 года.
За прошедший месяц цены на лекарства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1% относительно сентября. В том числе на:
- бисакодил — +4,8%;
- фуросемид и смекту — +3,3%;
- перекись водорода — +3,0%;
- парацетамол — +2,0%;
- дротаверин (но-шпу) — +1,6%;
- эуфилин — +1,5%;
- аскорбиновую кислоту, амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон — +1,2%.
Снизились цены (-5,1%) на умифеновир (арбидол).
На препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре по отношению к сентябрю в среднем выросли на 1,1% . Цены увеличились в том числе на:
- поливитамины — +4,0%;
- кеторол экспресс и корвалол — +2,2%;
- эргоферон — +2,0%;
- активированный уголь — +1,9%;
- алмагель и энтеросгель — +1,6%;
- валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) — +1,5%;
- магне В6 — +1,4%;
- комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид — +1,3%.
Росстат также отметил снижение цен на синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены поднялись на:
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +1,8%;
- бинты — +1,2%;
- шприцы одноразовые — +1,1%.
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