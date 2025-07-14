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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в июне

14.07.2025
11:11
Отдел новостей
В июне цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно мая, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 0,8%.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Июнь 2025 г. к

I полугодие
2025 г.
к I полугодию
2024 г.

Справочно

июнь 2024 г. к

I полугодие
2024 г.
к I полугодию
2023 г.

маю
2025 г.

декабрю
2024 г.

июню
2024 г.

маю
2024 г.

декабрю
2023 г.

июню
2023 г.

100,59

105,16

109,54

109,63

100,62

106,19

112,16

110,72

Источник: Росстат

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:

  • валосердин — +2,2%,
  • меновазин +1,8%,
  • канефрон Н+1,6%,
  • левомеколь+1,6%,
  • лизобакт +1,6%,
  • граммидин +1,5%,
  • нафазолин +1,4%,
  • троксерутин +1,3%,
  • гепариновая мазь +1,2%,
  • корвалол +1,2%,
  • мирамистин +1,2%,
  • таурин +1,0%,
  • йод +0,9%.

Снизились цены на кардиомагнил (-0,7%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,4%, в том числе на:

  • верошпирон — +1,6%,
  • натрия хлорид — +1,5%,
  • хлоргексидин — +0,7%,
  • эналаприл — +0,7%,
  • аскорбиновая кислота — +0,6%,
  • дротаверин (но-шпа) — +0,6%,
  • супрастин — +0,6%,
  • беталок 30к — +0,5%,
  • лоперамид — +0,5%,
  • омепразол — +0,5%,
  • панкреатин — +0,5%,
  • салициловая кислота — +0,5%.

Снизились цены на парацетамол (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на бинты +0,8%, корригирующие очки +0,7%, шприцы одноразовые +0,5%.

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