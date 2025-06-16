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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в мае

16.06.2025
10:25
Отдел новостей
В мае цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно апреля, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,0%. 
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2025 года. 

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,0%. В том числе:

  • корвалол — +3,6%;
  • нафазолин — +3,5%;
  • меновазин — +2,6%;
  • гепариновая мазь — +2,0%;
  • кардиомагнил — +1,9%;
  • йод — +1,9%;
  • граммидин — +1,7%;
  • таурин — +1,7%;
  • лизобакт — +1,5%;
  • валосердин — +1,1%;
  • ингалипт — +1,1%;
  • левомеколь — −0,7%;
  • пенталгин — −0,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — −0,4%.

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в мае в среднем поднялись на 0,4%, в том числе:

  • Верошпирон — +1,4%
  • Ингавирин — +1,4%
  • Натрия хлорид — +1,2%
  • Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — +1,1%
  • Амброксол — +0,6%
  • Аскорбиновая кислота — +0,6%
  • Ксилометазолин (Галазолин) — +0,5%
  • Цетрин — +0,5%

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • Бинты — +1,2%
  • Вата — +0,6%
  • Аппараты для измерения артериального давления — +0,6%
  • Шприцы одноразовые — +0,6%
  • Корригирующие очки — +0,4%

Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%)

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