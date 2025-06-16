Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в мае
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2025 года.
За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,0%. В том числе:
- корвалол — +3,6%;
- нафазолин — +3,5%;
- меновазин — +2,6%;
- гепариновая мазь — +2,0%;
- кардиомагнил — +1,9%;
- йод — +1,9%;
- граммидин — +1,7%;
- таурин — +1,7%;
- лизобакт — +1,5%;
- валосердин — +1,1%;
- ингалипт — +1,1%;
- левомеколь — −0,7%;
- пенталгин — −0,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — −0,4%.
На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в мае в среднем поднялись на 0,4%, в том числе:
- Верошпирон — +1,4%
- Ингавирин — +1,4%
- Натрия хлорид — +1,2%
- Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — +1,1%
- Амброксол — +0,6%
- Аскорбиновая кислота — +0,6%
- Ксилометазолин (Галазолин) — +0,5%
- Цетрин — +0,5%
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- Бинты — +1,2%
- Вата — +0,6%
- Аппараты для измерения артериального давления — +0,6%
- Шприцы одноразовые — +0,6%
- Корригирующие очки — +0,4%
Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%)
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