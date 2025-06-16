Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в мае

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2025 года.

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,0%. В том числе:

корвалол — +3,6%;

нафазолин — +3,5%;

меновазин — +2,6%;

гепариновая мазь — +2,0%;

кардиомагнил — +1,9%;

йод — +1,9%;

граммидин — +1,7%;

таурин — +1,7%;

лизобакт — +1,5%;

валосердин — +1,1%;

ингалипт — +1,1%;

левомеколь — −0,7%;

пенталгин — −0,5%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) — −0,4%.

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в мае в среднем поднялись на 0,4%, в том числе:

Верошпирон — +1,4%

Ингавирин — +1,4%

Натрия хлорид — +1,2%

Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — +1,1%

Амброксол — +0,6%

Аскорбиновая кислота — +0,6%

Ксилометазолин (Галазолин) — +0,5%

Цетрин — +0,5%

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

Бинты — +1,2%

Вата — +0,6%

Аппараты для измерения артериального давления — +0,6%

Шприцы одноразовые — +0,6%

Корригирующие очки — +0,4%

Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%)