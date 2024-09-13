Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,9% в августе
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2024 года.
За минувший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:
- бисакодил — +8,6%,
- смекту — +6,5%,
- фуросемид — +2,4%,
- перекись водорода — +2,0%,
- эуфиллин и гриппферон — +0,9%,
- парацетамол, панкреатин и амоксициллин с клавулановой кислотой — +0,8%,
- ибупрофен, омепразол и эналаприл — +0,6%,
- дротаверин (но-шпу) и аскорбиновую кислоту — +0,5%,
- азитромицин и амброксол — +0,4%,
- винпоцетин и глицин — +0,3%.
Снизились цены на ацетилцистеин и супрастин (-0,9%), ксарелто и ингавирин (-0,4%), а также на умифеновир (арбидол) (-0,3%).
На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в августе в среднем не изменились. В отдельных случаях цены увеличились на:
- троксерутин — +1,8%,
- цитрамон — +1,1%,
- эргоферон и поливитамины — +1,0%,
- нимесулид, кеторол экспресс, левомеколь, нафазолин, алмагель — +0,6%,
- энтеросгель — +0,5%,
- комбинированные анальгетики и активированный уголь — +0,4%,
- метамизол натрия (анальгин отечественный) и ингалипт — +0,3%.
Снизились цены на синупрет (-6,6%), канефрон Н (-1,3%), валерианы экстракт (-0,7%), эссенциале форте Н и йод (-0,6%), метилурацил (-0,4%), а также на аципол, афобазол и валидол (-0,3%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены увеличились на корригирующие очки и термометры медицинские безртутные (галинстановые) на 0,4%, а также на шприцы одноразовые — на 0,2%.
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