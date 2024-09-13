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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,9% в августе

13.09.2024
16:58
Дина Коблова
В августе цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 0,9% по отношению к июлю. Согласно статистике Росстата, сильнее всего подорожал бисакодил. Цены на лекарства не из Перечня ЖНВЛП не изменились.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2024 года.

За минувший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:

  • бисакодил — +8,6%,
  • смекту — +6,5%,
  • фуросемид — +2,4%,
  • перекись водорода — +2,0%,
  • эуфиллин и гриппферон — +0,9%,
  • парацетамол, панкреатин и амоксициллин с клавулановой кислотой — +0,8%,
  • ибупрофен, омепразол и эналаприл — +0,6%,
  • дротаверин (но-шпу) и аскорбиновую кислоту — +0,5%,
  • азитромицин и амброксол — +0,4%,
  • винпоцетин и глицин — +0,3%.

Снизились цены на ацетилцистеин и супрастин (-0,9%), ксарелто и ингавирин (-0,4%), а также на умифеновир (арбидол) (-0,3%).

На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в августе в среднем не изменились. В отдельных случаях цены увеличились на:

  • троксерутин — +1,8%,
  • цитрамон — +1,1%,
  • эргоферон и поливитамины — +1,0%,
  • нимесулид, кеторол экспресс, левомеколь, нафазолин, алмагель — +0,6%,
  • энтеросгель — +0,5%,
  • комбинированные анальгетики и активированный уголь — +0,4%,
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) и ингалипт — +0,3%.

Снизились цены на синупрет (-6,6%), канефрон Н (-1,3%), валерианы экстракт (-0,7%), эссенциале форте Н и йод (-0,6%), метилурацил (-0,4%), а также на аципол, афобазол и валидол (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены увеличились на корригирующие очки и термометры медицинские безртутные (галинстановые) на 0,4%, а также на шприцы одноразовые — на 0,2%.

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