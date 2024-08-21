Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 1,1% в июле
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2024 года.
За прошедший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:
- бисакодил — +16,9%,
- смекту — +5,1%,
- фуросемид — +2,4%,
- перекись водорода — +1,8%,
- парацетамол — +1,3%,
- эуфиллин — +1,2%,
- колекальциферол (витамин D3) — +1,1%.
Снизились цены на фосфоглив (-1,2%), супрастин (-0,7%), ксарелто (-0,4%), бисопролол и умифеновир (арбидол) (-0,3%).
На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в июле в среднем снизились на -0,1%, в том числе на:
- синупрет — -4,5%,
- валерианы экстракт и левомеколь — -1,4%,
- аллохол и эргоферон — -1,2%,
- афобазол и аципол — -0,8%,
- мирамистин — -0,7%.
Снизились цены на йод (+1,2%), троксерутин (+1,1%), алмагель и поливитамины (+0,9%), флуоцинолона ацетонид (+0,8%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,7%).
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