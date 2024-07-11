Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 1% в июне
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне 2024 года.
За прошедший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:
- бисакодил — +15,8%,
- амоксициллин с клавулановой кислотой — +2,1%,
- перекись водорода — +1,7%,
- парацетамол и фуросемид — +1,4%,
- эналаприл — +1,3%,
- дротаверин (но-шпу) — +1,2%.
В июне снизились цены на бисопролол (-0,4%), ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) (-0,3%), омепразол, осельтамивир (номидес) и умифеновир (арбидол) (-0,2%).
На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в июне среднем увеличились на 0,3%, в том числе на:
- активированный уголь — +2,0%,
- кеторол экспресс — +1,5%,
- сульфацетамид и аллохол — +1,4%,
- поливитамины — +1,1%,
- троксерутин — +1,0%,
- метилурацил — +0,9%,
- корвалол — +0,8%,
- эссенциале форте Н — +0,7%,
- цитрамон и канефрон Н — +0,6%,
- флуоцинолона ацетонид и алмагель — +0,5%,
- нафазолин и энтеросгель — +0,4%.
Снизились в июне цены на валерианы экстракт (-2,2%), синупрет (-2,1%), валидол (-0,6%), ингалипт и комбинированные анальгетики (-0,5%), йод (-0,3%), левомеколь (-0,2%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в июне в среднем выросли на:
- бинты — +1,2%,
- вату отечественную — +0,4%,
- аппараты для измерения артериального давления электронные и шприцы одноразовые — +0,3%,
- термометры медицинские электронные стандартные — +0,2%.
Снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,2%.
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