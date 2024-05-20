Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 1,1% в апреле
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле 2024 года.
За месяц цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:
- сульфацетамид — +3,2%,
- валерианы экстракт — +2,8%,
- канефрон Н — +2,4%,
- йод и метамизол натрия — +2,1%,
- активированный уголь, корвалол и троксерутин — +2,0%,
- таурин и эргоферон — +1,9%,
- ренгалин — +1,8%,
- флуоцинолона ацетонид — +1,5%,
- кеторол экспресс, цитрамон и поливитамины — +1,3%,
- алмагель — +1,2%.
Снизились цены на левомеколь (-1,3%) и валидол (-0,4%).
На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в апреле в среднем увеличились на 0,7%, в том числе на:
- перекись водорода — +2,5%,
- дротаверин — +1,9%,
- амоксициллин с клавулановой кислотой — +1,8%,
- эналаприл — +1,5%,
- эуфиллин и колекальциферол — +1,3%,
- ацетилцистеин (АЦЦ) и фуросемид — +1,2%,
- натрия хлорид — +1,1%,
- ацетилсалициловую кислоту и винпоцетин — +0,8%.
Снизились цены на амброксол (-0,1%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в апреле в среднем выросли на:
- бинты — +2,3%,
- вату отечественную — +1,6%,
- термометры медицинские безртутные — +1,4%,
- корригирующие очки — +0,9%,
- аппараты для измерения артериального давления — +0,8%,
- шприцы одноразовые — +0,7%,
- термометры медицинские электронные стандартные — +0,4%.
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