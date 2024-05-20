Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 1,1% в апреле

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле 2024 года.

За месяц цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

сульфацетамид — +3,2%,

валерианы экстракт — +2,8%,

канефрон Н — +2,4%,

йод и метамизол натрия — +2,1%,

активированный уголь, корвалол и троксерутин — +2,0%,

таурин и эргоферон — +1,9%,

ренгалин — +1,8%,

флуоцинолона ацетонид — +1,5%,

кеторол экспресс, цитрамон и поливитамины — +1,3%,

алмагель — +1,2%.

Снизились цены на левомеколь (-1,3%) и валидол (-0,4%).

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в апреле в среднем увеличились на 0,7%, в том числе на:

перекись водорода — +2,5%,

дротаверин — +1,9%,

амоксициллин с клавулановой кислотой — +1,8%,

эналаприл — +1,5%,

эуфиллин и колекальциферол — +1,3%,

ацетилцистеин (АЦЦ) и фуросемид — +1,2%,

натрия хлорид — +1,1%,

ацетилсалициловую кислоту и винпоцетин — +0,8%.

Снизились цены на амброксол (-0,1%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в апреле в среднем выросли на: