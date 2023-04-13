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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 0,1%

13.04.2023
11:54
Ринат Васбеев

В Росстате сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства в марте на 0,1%. Стоимость препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, увеличилась на столько же. Сильнее всего подорожали фуросемид, синупрет и ибупрофен.

Фото: Ринат Васбеев

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте. 

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:

  • фуросемид – на 4,6%,
  • ибупрофен – на 2,0%,
  • дротаверин (но-шпа) – на 1,9%,
  • аскорбиновая кислота – на 1,4%,
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), омепразол – на 1,1%,
  • натрия хлорид – на 0,4%.

При этом снизились цены на:

  • гриппферон, ингавирин – на 1,3%,
  • осельтамивир (номидес) – на 1,1%,
  • амброксол – на 1,0%,
  • азитромицин, смекту – на 0,7%,
  • умифеновир (арбидол) – на 0,6%,
  • фосфоглив, перекись водорода, эналаприл – на 0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,1%, в том числе:

  • синупрет – на 3,4%,
  • левомеколь – на 1,6%,
  • поливитамины – на 1,5%,
  • нафазолин, канефрон Н – на 1,3%,
  • алмагель – на 1,2%,
  • сульфацетамид – на 1,0%,
  • аллохол – на 0,8%,
  • кеторол экспресс – на 0,7%,
  • активированный уголь – на 0,5%,
  • афобазол – на 0,4%.

Одновременно снизились цены на:

  • эссенциале форте Н – на 1,5%,
  • таурин – на 1,3%,
  • ингалипт – на 1,1%,
  • эргоферон – на 1,0%,
  • валидол – на 0,9%,
  • корвалол – на 0,7%,
  • валерианы экстракт, ренгалин, йод – на 0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки – на 0,4%, термометры медицинские электронные, вата отечественная – на 0,3%. Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, аппараты для измерения артериального давления – на 0,4%.

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