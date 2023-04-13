Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 0,1%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:

фуросемид – на 4,6%,

ибупрофен – на 2,0%,

дротаверин (но-шпа) – на 1,9%,

аскорбиновая кислота – на 1,4%,

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), омепразол – на 1,1%,

натрия хлорид – на 0,4%.

При этом снизились цены на:

гриппферон, ингавирин – на 1,3%,

осельтамивир (номидес) – на 1,1%,

амброксол – на 1,0%,

азитромицин, смекту – на 0,7%,

умифеновир (арбидол) – на 0,6%,

фосфоглив, перекись водорода, эналаприл – на 0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,1%, в том числе:

синупрет – на 3,4%,

левомеколь – на 1,6%,

поливитамины – на 1,5%,

нафазолин, канефрон Н – на 1,3%,

алмагель – на 1,2%,

сульфацетамид – на 1,0%,

аллохол – на 0,8%,

кеторол экспресс – на 0,7%,

активированный уголь – на 0,5%,

афобазол – на 0,4%.

Одновременно снизились цены на:

эссенциале форте Н – на 1,5%,

таурин – на 1,3%,

ингалипт – на 1,1%,

эргоферон – на 1,0%,

валидол – на 0,9%,

корвалол – на 0,7%,

валерианы экстракт, ренгалин, йод – на 0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки – на 0,4%, термометры медицинские электронные, вата отечественная – на 0,3%. Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, аппараты для измерения артериального давления – на 0,4%.