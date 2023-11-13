Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.
В октябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе:
- поливитамины — 4,5%,
- синупрет — 4,3%,
- сульфацетамид — 3,3%,
- аллохол — 2,2%,
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — 2,1%,
- кеторол экспресс — 2,0%,
- активированный уголь, аципол, афобазол, корвалол, магне В6, метилурацил, цитрамон — 1,3—1,9%.
Цены на левомеколь и ренгалин снизились на 0,4%.
Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,0%, в том числе:
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — 4,7%,
- ацетилцистеин (АЦЦ) — 2,1%,
- фуросемид — 2,0%,
- цефтриаксон — 1,8%,
- эуфиллин — 1,7%,
- аскорбиновая кислота и ксилометазолин (галазолин) — 1,4%,
- панкреатин — 1,3%,
- глицин и амброксол — 1,2%,
- винпоцетин, гриппферон, ибупрофен, натрия хлорид, умифеновир (арбидол) — 1,1%.
Цены снизились на супрастин — 0,4%, бисопролол — 0,2%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены:
- термометры медицинские электронные стандартные — 1,3%,
- вата отечественная — 0,8%,
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — 0,7%,
- корригирующие очки — 0,6%,
- шприцы одноразовые — 0,5%,
- бинты — 0,4%.
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