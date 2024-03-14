Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 1,1%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале. Снижения цен не было зафиксировано ни по одной из позиций, за которыми ведется мониторинг.

В феврале цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

сульфацетамид — +2,9%;

аллохол и метилурацил — +2,5%;

канефрон Н — +2,3%;

кеторол экспресс и корвалол — +2,1%;

валерианы экстракт и синупрет — +1,9%;

активированный угол — +1,8%;

алмагель и энтеросгель — +1,6%;

нафазолин — +1,5%;

ингалипт — +1,4%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) и флуоцинолона ацетонид — +1,3%;

поливитамины — +1,2%.

Снизились цены на валидол (-0,6%), афобазол и магне В6 (-0,4%), эргоферон (-0,2%), мидокалм (-0,1%).

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На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 0,6%, в том числе на:

ацетилцистеин (АЦЦ) — +2,8%;

глицин — +2,1%;

фуросемид — +1,7%;

ксарелто — +1,5%;

цефтриаксон — +1,4%;

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и супрастин — +1,0%;

аскорбиновую кислоту — +0,9%;

эналаприл, перекись водорода, ксилометазолин (галазолин) — +0,8%;

осельтамивир (номидес) — +0,7%.

Снизились цены на гриппферон и ингавирин (-0,7%), натрия хлорид (-0,2%), парацетамол и панкреатин (-0,1%).

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в среднем выросли на:

вату отечественную — +1,2%;

корригирующие очки и шприцы одноразовые — +0,9%;

термометры медицинские электронные стандартные и аппараты для измерения артериального давления — +0,8%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) и бинты — +0,4%.