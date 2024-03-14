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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 1,1%

14.03.2024
15:14
Коблова Дина
В феврале цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1,1%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Больше всего стал стоить сульфацетамид — рост составил 2,9%. Лекарства перестали дешеветь с декабря 2023 года.
Фото: freepik

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале. Снижения цен не было зафиксировано ни по одной из позиций, за которыми ведется мониторинг. 

В феврале цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

  • сульфацетамид — +2,9%;
  • аллохол и метилурацил — +2,5%;
  • канефрон Н — +2,3%;
  • кеторол экспресс и корвалол — +2,1%;
  • валерианы экстракт и синупрет — +1,9%;
  • активированный угол — +1,8%;
  • алмагель и энтеросгель — +1,6%;
  • нафазолин — +1,5%;
  • ингалипт — +1,4%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) и флуоцинолона ацетонид — +1,3%;
  • поливитамины — +1,2%.

Снизились цены на валидол (-0,6%), афобазол и магне В6 (-0,4%), эргоферон (-0,2%), мидокалм (-0,1%).

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 0,6%, в том числе на:

  • ацетилцистеин (АЦЦ) — +2,8%;
  • глицин — +2,1%;
  • фуросемид — +1,7%;
  • ксарелто — +1,5%;
  • цефтриаксон — +1,4%;
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и супрастин — +1,0%;
  • аскорбиновую кислоту — +0,9%;
  • эналаприл, перекись водорода, ксилометазолин (галазолин) — +0,8%;
  • осельтамивир (номидес) — +0,7%.

Снизились цены на гриппферон и ингавирин (-0,7%), натрия хлорид (-0,2%), парацетамол и панкреатин (-0,1%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в среднем выросли на:

  • вату отечественную — +1,2%;
  • корригирующие очки и шприцы одноразовые — +0,9%;
  • термометры медицинские электронные стандартные и аппараты для измерения артериального давления — +0,8%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) и бинты — +0,4%.

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