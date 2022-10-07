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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на не ЖНВЛП в сентябре почти на 1%

07.10.2022
19:48
Ринат Васбеев

Стоимость препаратов в сентябре выросла. Цены на ЖНВЛП выросли за этот период на 0,3%, сообщил Росстат. Остальные лекарственные препараты подорожали на 0,9%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в сентябре.

Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,3%. В том числе:

  • ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,0%,
  • дротаверин (но-шпа) – на 1,7%,
  • глицин – на 1,3%,
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,2%,
  • ксарелто, аскорбиновая кислота – на 0,9%,
  • фосфоглив, осельтамивир (номидес), натрия хлорид, колекальциферол (витамин Д3), парацетамол, винпоцетин, фуросемид – на 0,4-0,8%.

Цены на гриппферон снизились на 1,4%, смекту – на 0,8%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,9%, в том числе на:

  • эргоферон – на 4,9%,
  • аципол – на 2,9%,
  • левомеколь – на 2,5%,
  • ренгалин, йод – на 1,9%,
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,7%,
  • валерианы экстракт, сульфацетамид, нафазолин, поливитамины, таурин, мирамистин, цитрамон, корвалол – на 1,0-1,6%.

При этом снизились цены: на канефрон Н – на 1,7%, синупрет – на 1,3%, афобазол – на 0,9%, троксерутин – на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели: термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,7%, термометры медицинские электронные, аппараты для измерения артериального давления электронные, шприцы одноразовые – на 0,2%, бинты – на 0,1%. В то же время цены на вату отечественную выросли на 0,8%.

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