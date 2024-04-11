Росстат сообщил о росте в марте цен на лекарства на 1,1%
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.
В марте цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:
- флуоцинолона ацетонид — +2,5%;
- корвалол и сульфацетамид — +2,4%;
- канефрон Н — +2,3%;
- троксерутин — +2,1%;
- поливитамины — +1,9%;
- левомеколь — +1,7%;
- кеторол экспресс — +1,6%;
- алмагель — +1,5%;
- аллохол и нафазолин — +1,4%;
- нимесулид — +1,3%;
- афобазол и энтеросгель — +1,2%.
Снизились цены на валидол (-1,0%).
На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в марте в среднем увеличились на 0,9%, в том числе на:
- бисакодил — +11,5%;
- дротаверин (но-шпа) — +2,3%;
- ацетилцистеин (АЦЦ) — +1,4%;
- эналаприл и цефтриаксон — +1,3%;
- глицин, перекись водорода и фуросемид — +1,0%.
Снизились цены на амлодипин и осельтамивир (номидес) (-0,2%), ингавирин и азитромицин (-0,1%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены за месяц в среднем выросли на:
- шприцы одноразовые — +1,2%;
- бинты — +0,9%;
- вату отечественную — +0,8%;
- аппараты для измерения артериального давления — +0,6%;
- термометры медицинские электронные стандартные — +0,5%;
- корригирующие очки — +0,4%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,1%.
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