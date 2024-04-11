Росстат сообщил о росте в марте цен на лекарства на 1,1%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.

В марте цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

флуоцинолона ацетонид — +2,5%;

корвалол и сульфацетамид — +2,4%;

канефрон Н — +2,3%;

троксерутин — +2,1%;

поливитамины — +1,9%;

левомеколь — +1,7%;

кеторол экспресс — +1,6%;

алмагель — +1,5%;

аллохол и нафазолин — +1,4%;

нимесулид — +1,3%;

афобазол и энтеросгель — +1,2%.

Снизились цены на валидол (-1,0%).

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На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в марте в среднем увеличились на 0,9%, в том числе на:

бисакодил — +11,5%;

дротаверин (но-шпа) — +2,3%;

ацетилцистеин (АЦЦ) — +1,4%;

эналаприл и цефтриаксон — +1,3%;

глицин, перекись водорода и фуросемид — +1,0%.

Снизились цены на амлодипин и осельтамивир (номидес) (-0,2%), ингавирин и азитромицин (-0,1%).

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены за месяц в среднем выросли на:

шприцы одноразовые — +1,2%;

бинты — +0,9%;

вату отечественную — +0,8%;

аппараты для измерения артериального давления — +0,6%;

термометры медицинские электронные стандартные — +0,5%;

корригирующие очки — +0,4%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,1%.