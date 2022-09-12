Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,3%
Стоимость препаратов в августе выросла на 0,2%. Цены на ЖНВЛП снизились за этот период на 0,3%, сообщил Росстат.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе.
Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,3%. В том числе:
- умифеновир (арбидол), колекальциферол (витамин D3) – на 1,2%,
- супрастин – на 1,1%,
- панкреатин, гриппферон – на 1,0%,
- амброксол – на 0,9%,
- ксилометазолин, цефтриаксон, ибупрофен – на 0,8%,
- ксарелто, эналаприл, азитромицин, омепразол, бисакодил – на 0,7%,
- парацетамол, глицин, бисопролол, смекта, аскорбиновая кислота, эуфиллин, ингавирин, амлодипин – на 0,4—0,6%.
Цены на дротаверин (но-шпу) выросли на 1,5%, фосфоглив – на 1,4%, перекись водорода – на 0,8%, фуросемид – на 0,7%, амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,6%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,2%, в том числе на:
- йод – на 3,1%,
- метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,0%,
- ренгалин – на 1,7%,
- мирамистин – на 1,5%,
- аципол – на 1,3%,
- цитрамон, эргоферон – на 0,8%,
- метилурацил, сульфацетамид, энтеросгель, валидол – на 0,4—0,6%.
Снизились цены на асептолин – на 2,4%, синупрет – на 1,8%, канефрон Н – на 1,6%, нафазолин – на 0,9%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,8%,
- аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%,
- термометры медицинские электронные – на 0,4%.
Выросли цены: на шприцы одноразовые – на 0,7%, бинты – на 0,6%, вату отечественную – на 0,4%, корригирующие очки – на 0,2%.
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