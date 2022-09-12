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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,3%

12.09.2022
17:47
Ринат Васбеев

Стоимость препаратов в августе выросла на 0,2%. Цены на ЖНВЛП снизились за этот период на 0,3%, сообщил Росстат.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе.

Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,3%. В том числе:

  • умифеновир (арбидол), колекальциферол (витамин D3) – на 1,2%,
  • супрастин – на 1,1%,
  • панкреатин, гриппферон – на 1,0%,
  • амброксол – на 0,9%,
  • ксилометазолин, цефтриаксон, ибупрофен – на 0,8%,
  • ксарелто, эналаприл, азитромицин, омепразол, бисакодил – на 0,7%,
  • парацетамол, глицин, бисопролол, смекта, аскорбиновая кислота, эуфиллин, ингавирин, амлодипин – на 0,4—0,6%.

Цены на дротаверин (но-шпу) выросли на 1,5%, фосфоглив – на 1,4%, перекись водорода – на 0,8%, фуросемид – на 0,7%, амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,6%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,2%, в том числе на:

  • йод – на 3,1%,
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,0%,
  • ренгалин – на 1,7%,
  • мирамистин – на 1,5%,
  • аципол – на 1,3%,
  • цитрамон, эргоферон – на 0,8%,
  • метилурацил, сульфацетамид, энтеросгель, валидол – на 0,4—0,6%.

Снизились цены на асептолин – на 2,4%, синупрет – на 1,8%, канефрон Н – на 1,6%, нафазолин – на 0,9%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,8%,
  • аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%,
  • термометры медицинские электронные – на 0,4%.

Выросли цены: на шприцы одноразовые – на 0,7%, бинты – на 0,6%, вату отечественную – на 0,4%, корригирующие очки – на 0,2%.

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