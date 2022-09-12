Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,3%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе.

Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,3%. В том числе:

умифеновир (арбидол), колекальциферол (витамин D3) – на 1,2%,

супрастин – на 1,1%,

панкреатин, гриппферон – на 1,0%,

амброксол – на 0,9%,

ксилометазолин, цефтриаксон, ибупрофен – на 0,8%,

ксарелто, эналаприл, азитромицин, омепразол, бисакодил – на 0,7%,

парацетамол, глицин, бисопролол, смекта, аскорбиновая кислота, эуфиллин, ингавирин, амлодипин – на 0,4—0,6%.

Цены на дротаверин (но-шпу) выросли на 1,5%, фосфоглив – на 1,4%, перекись водорода – на 0,8%, фуросемид – на 0,7%, амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,6%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,2%, в том числе на:

йод – на 3,1%,

метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,0%,

ренгалин – на 1,7%,

мирамистин – на 1,5%,

аципол – на 1,3%,

цитрамон, эргоферон – на 0,8%,

метилурацил, сульфацетамид, энтеросгель, валидол – на 0,4—0,6%.

Снизились цены на асептолин – на 2,4%, синупрет – на 1,8%, канефрон Н – на 1,6%, нафазолин – на 0,9%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,8%,

аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%,

термометры медицинские электронные – на 0,4%.

Выросли цены: на шприцы одноразовые – на 0,7%, бинты – на 0,6%, вату отечественную – на 0,4%, корригирующие очки – на 0,2%.