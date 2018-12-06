Росстат: в ноябре лекарства подорожали на 0,5%

12:46
12 декабря 2018

Елена Сидорова

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В ноябре 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,5%, с начала года – 103,4% (в ноябре 2017 г. – 100,2%, с начала года – 102,1%). Об этом сообщается в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в ноябре также составил 100,5%, с начала года – 103,9% (в ноябре 2017 г. – 99,7%, с начала года – 96,8%).
В Росстате указывают, что в ноябре отмечался заметный рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, «Валидол» стал дороже на 15,4%, «Кетопрофен», «Флуоцинолона ацетонид», «Алмагель», йод, бинт и термометры медицинские – на 0,9–1,5%. Вместе с тем снизились цены на «Эссенциале форте Н» – на 1,9%, «Сульфацетамид» – на 0,7%, поливитамины без минералов отечественные – на 0,6%.

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