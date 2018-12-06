Росстат: в ноябре лекарства подорожали на 0,5%

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в ноябре также составил 100,5%, с начала года – 103,9% (в ноябре 2017 г. – 99,7%, с начала года – 96,8%).

В Росстате указывают, что в ноябре отмечался заметный рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, «Валидол» стал дороже на 15,4%, «Кетопрофен», «Флуоцинолона ацетонид», «Алмагель», йод, бинт и термометры медицинские – на 0,9–1,5%. Вместе с тем снизились цены на «Эссенциале форте Н» – на 1,9%, «Сульфацетамид» – на 0,7%, поливитамины без минералов отечественные – на 0,6%.