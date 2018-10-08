Росстат: в октябре повышались цены на большинство наблюдаемых видов лекарств

В октябре 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года – 102,9% (в октябре 2017 г. – 100,2%, с начала года – 101,9%). Такая информация приводится в отчете Росстата.
При этом индекс потребительских цен на медикаменты также составил 100,4%, с начала года – 103,4% (в октябре 2017 г. – 99,7%, с начала года – 97,1%).
«На большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров отмечалось повышение цен. На 0,9-1,3% стали дороже кетопрофен, бромгексин, ренни, алмагель, флуоцинолона ацетонид, поливитамины, йод, бинты, термометры медицинские ртутные. Вместе с тем на 1,8% снизились цены на эссенциале форте Н, на 0,5% – на эналаприл, на 0,1% – на левомеколь», – отмечают в Росстате.
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