Росстат: в октябре повышались цены на большинство наблюдаемых видов лекарств

При этом индекс потребительских цен на медикаменты также составил 100,4%, с начала года – 103,4% (в октябре 2017 г. – 99,7%, с начала года – 97,1%).

«На большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров отмечалось повышение цен. На 0,9-1,3% стали дороже кетопрофен, бромгексин, ренни, алмагель, флуоцинолона ацетонид, поливитамины, йод, бинты, термометры медицинские ртутные. Вместе с тем на 1,8% снизились цены на эссенциале форте Н, на 0,5% – на эналаприл, на 0,1% – на левомеколь», – отмечают в Росстате.