Росстат: в октябре повышались цены на большинство наблюдаемых видов лекарств

10:24
8 ноября 2018

Елена Сидорова

279

В октябре 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года – 102,9% (в октябре 2017 г. – 100,2%, с начала года – 101,9%). Такая информация приводится в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты также составил 100,4%, с начала года – 103,4% (в октябре 2017 г. – 99,7%, с начала года – 97,1%).

«На большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров отмечалось повышение цен. На 0,9-1,3% стали дороже кетопрофен, бромгексин, ренни, алмагель, флуоцинолона ацетонид, поливитамины, йод, бинты, термометры медицинские ртутные. Вместе с тем на 1,8% снизились цены на эссенциале форте Н, на 0,5% – на эналаприл, на 0,1% – на левомеколь», – отмечают в Росстате.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
08.10.2018
Росстат: в сентябре лекарства подорожали на 0,3%
17.09.2018
Росстат: в августе лекарства подорожали на 0,3%
07.08.2018
Росстат: в июле лекарства в России подорожали на 0,3%
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
7140
04.11.2018
Эксперт: Производители должны пересмотреть взаимоотношения с аптечными сетями
1520
03.11.2018
Эксперт: доля дешевой продукции на российском фармрынке будет стремиться к нулю
1373
06.11.2018
Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»
1372
Вчера
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
1236