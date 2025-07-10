По итогам пяти месяцев 2025 года рост продаж ветпрепаратов обеспечивается за счет онлайна. Продажи в e-com за год выросли на 56% в рублях и на 42% в минимальных единиц дозирования (МЕД), тогда как в офлайне речь идет о показателях +2,5 и +7,5% соответственно. Об этом говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

Общая динамика относительно января — мая 2024 года достигла 14,4% в денежном выражении, физический объем потребления ветпрепаратов вырос на сопоставимую величину (+13,6%), до уровня 114,2 млн МЕД. Всплеск сезонной активности на рынке начался раньше обычного. Абсолютные максимумы продаж пришлись на март и апрель, по итогам мая спрос уже выраженно сокращался.

Ассортимент розничного сегмента сокращался, общее количество МНН за год уменьшилось на одну позицию (до 762 шт.), торговых марок стало меньше на 15 строчек. Несмотря на это, рынок получил ряд новинок. Одна из них – «Тиксфли» компании «Ветфармстандарт», продажи препарата стартовали с января, но он уже расположился на 4-й строчке рейтинга. Продукт представляет собой инсектоакарицидное средство с МНН карбамоил бензамид фенил изоксазолин. С точки зрения химической формулы это прямой аналог препарата «Бравекто» от MSD. При этом продажи оргининального препарата в текущем году тоже растут. Натуральная динамика составила 49%, а рублевая — +17%. Аналитики считают, что спрос стимулирует снижение розничных цен на внутреннем рынке.

ТОР10 торговых марок ветеринарных препаратов по объему денежных продаж на российском розничном рынке (включая онлайн-канал)

№ Торговая марка Корпорация Доля в январе-мае 2025, %, руб. Динамика к январю-маю 2024, %, руб. 1 «Симпарика» Zoetis 9,7 13 2 «Бравекто» MSD 6,9 17 3 «Инспектор» «Экопром» 5,5 11 4 «Тиксфли» «Ветфармстандарт» 3,5 - 5 «Мультикан» «Ветбиохим» 3,4 105 6 «Барс» «Агроветзащита» 3,3 9 7 «РольфКлуб 3D» «Экопром» 2,7 12 8 «Мильбемакс» «Эланко» 2,7 6 9 «Милпразон» KRKA 2,5 32 10 «Форесто» «Эланко» 2,4 13