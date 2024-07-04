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Роструд определил перечень...

Роструд определил перечень работодателей по категориям риска на 2025 год

04.07.2024
13:13
Дина Коблова
В перечень высокой категории риска нарушения трудового законодательства на 2025 год вошли калужский «Хемофарм» и московский «Велфарм», их будут проверять раз в два года. К значительной категории риска отнесли «Герофарм», «Биокад», «Вертекс», «Р-Фарм» и «Верофарм», проверки для них организуют раз в три года.
Фото: 123rf.com

Роструд опубликовал перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым были присвоены категории риска нарушения трудового законодательства на 2025 год. Они распределены по регионам России и уровням — от умеренного до высокого.

В списки были включены также предприятия в фармацевтической отрасли. Так, к высокой категории риска были отнесены в том числе:

  • ООО «Хемофарм» (Калужская область),
  • ООО «Южфарм» (Краснодарский край),
  • ООО «Профифарм» (Саратовская область),
  • ООО «Велфарм» (Москва),
  • АО «Валента Фармацевтика» (Московская область).

В перечень работодателей со значительной категорией риска вошли:

  • АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (Нижегородская область),
  • ООО «Герофарм» (Санкт-Петербург),
  • АО «Биокад» (Санкт-Петербург),
  • АО «Вертекс» (Санкт-Петербург),
  • АО «Р-Фарм» (Москва),
  • АО «Верофарм» (Москва) и другие.
Категорию риска определяют исходя из расчетов тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения работодателями обязательных требований и коэффициент устойчивости добросовестного поведения работодателей.

К средней категории риска отнесли среди прочих ООО «Фармкомплект» в Нижегородской области, научно-технологическую фармфирму «Полисан» в Санкт-Петербурге. К умеренной категории риска — ОАО «Уралбиофарм» и ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» в Свердловской области.

От категории риска, к которой относится работодатель, зависит частота плановых проверок. Предприятия, отнесенные к высокой категории риска, будут проверят раз в два года, к значительной — раз в три года, к средней — не чаще раза в четыре года и не реже раза в пять лет, к умеренной — не чаще раза в шесть лет и не реже раза в восемь лет.

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