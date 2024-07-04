Роструд определил перечень работодателей по категориям риска на 2025 год

Роструд опубликовал перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым были присвоены категории риска нарушения трудового законодательства на 2025 год. Они распределены по регионам России и уровням — от умеренного до высокого.

В списки были включены также предприятия в фармацевтической отрасли. Так, к высокой категории риска были отнесены в том числе:

ООО «Хемофарм» (Калужская область),

ООО «Южфарм» (Краснодарский край),

ООО «Профифарм» (Саратовская область),

ООО «Велфарм» (Москва),

АО «Валента Фармацевтика» (Московская область).

В перечень работодателей со значительной категорией риска вошли:

АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (Нижегородская область),

ООО «Герофарм» (Санкт-Петербург),

АО «Биокад» (Санкт-Петербург),

АО «Вертекс» (Санкт-Петербург),

АО «Р-Фарм» (Москва),

АО «Верофарм» (Москва) и другие.

Категорию риска определяют исходя из расчетов тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения работодателями обязательных требований и коэффициент устойчивости добросовестного поведения работодателей.

К средней категории риска отнесли среди прочих ООО «Фармкомплект» в Нижегородской области, научно-технологическую фармфирму «Полисан» в Санкт-Петербурге. К умеренной категории риска — ОАО «Уралбиофарм» и ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» в Свердловской области.

От категории риска, к которой относится работодатель, зависит частота плановых проверок. Предприятия, отнесенные к высокой категории риска, будут проверят раз в два года, к значительной — раз в три года, к средней — не чаще раза в четыре года и не реже раза в пять лет, к умеренной — не чаще раза в шесть лет и не реже раза в восемь лет.