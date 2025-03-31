Росздравнадзор аннулировал лицензию аптечного склада в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде аннулировали лицензию аптечного склада ООО «Бытхимторг», на котором незаконно реализовывали этиловый спирт. Подробностями поделились в пресс-службе Росздравнадзора.

В 2024 году служба получила из регионального Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД информацию о реализации спиртосодержащей продукции с аптечного склада ООО «Бытхимторг». Этанол использовали для изготовления и реализации нелегальной алкогольной продукции в розничной сети на территории Нижегородской области и за ее пределами.

В ходе проверки обнаружилось, что на складе нет более 15 тыс. литров спирта. Были выявлены и другие грубые нарушения лицензионных требований. В адрес ООО «Бытхимторг» выдали предписание об устранении нарушений и составлен административный протокол о предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ).

Предписание выполнено не было, поэтому Росздравнадзор направил в Арбитражный суд Нижегородской области исковое заявление об аннулировании лицензии на фармдеятельности компании «Бытхимторг». Суд требование удовлетворил.

Ранее ЦРПТ обнаружил 100 млн литров «зависшего» этанола у 219 оптовых продавцов, за эту продукцию государство недополучило более 70 млрд руб. Росздравнадзор начал проверку фармкомпаний: три из них подали заявления на прекращение деятельности, девять получили предписания об устранении нарушений, работу еще восьми приостановили на 90 суток. По итогам проверок составили 12 протоколов об административных правонарушениях. Также в марте Арбитражный суд Московской области аннулировал лицензию на фармдеятельность дистрибьютора «Фармлек». Такое решение принято по требованию Росздравнадзора в связи с грубым нарушением лицензионных правил.

После этого в Госдуме заявили о планах по ужесточению контроля за оборотом этанола. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев предложил выдавать право на торговлю этанолом только компаниям, имеющим стаж в продаже лекарств, а также ужесточить административную ответственность.