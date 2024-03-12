Росздравнадзор будет мониторить цены на лекарства при помощи системы маркировки

В ближайшее время Росздравнадзор получит возможность контролировать применение надбавок на препараты из Перечня ЖНВЛП при помощи системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Для этого в систему маркировки добавят сведения о ценах на медикаменты, сообщают «Известия» со ссылкой на «дорожную карту» Росздравнадзора (также имеется в распоряжении «ФВ»).

В соответствии с пунктом 5.2.1. Постановления Правительства РФ № 323 от 30.06.2004 Росздравнадзор проводит мониторинг цен на ЖНВЛП. Соответствующий доклад ежемесячно направляется в правительство, Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. Теперь же этот отчет Росздравнадзор сможет формировать автоматически, на основании данных СМДЛП.

В феврале 2024 года служба должна была представить доклад о результатах мониторинга ассортимента и цен на ЖНВЛП за январь с использованием данных системы маркировки — в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка, следует из сопроводительного письма Минздрава в Минэкономразвития, которое было направлено в феврале этого года вместе с «дорожной картой» Росздравнадзора. «ФВ» направил запрос в службу с просьбой сообщить о результатах мониторинга.



Публикация аналитического отчета о динамике фактических отпускных цен производителей на ЖНВЛП в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка на промышленном контуре СМДЛП запланирована на апрель (согласно «дорожной карте»). Далее предстоит проанализировать и дать оценку возможности использования данных отчета о динамике фактических отпускных цен производителей на ЖНВЛП в системе МДЛП при проведении мониторинга цен на лекарственные препараты.



Разработка и релиз отчетов о динамике оптовых цен на ЖНВЛП по данным аптечных организаций и динамике цен на ЖНВЛП в госпитальном сегменте фармацевтического рынка запланированы на июнь текущего года.