Росздравнадзор будет проводить проверки в соответствии с нормами ЕАЭС

13:37
15 ноября 2018

Денис Кунгуров

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Ирина Крупнова | Фото: Игорь Чунусов

К работе с проверочными листами при инспекции оптовых компаний применяется новый подход. Об этом сообщила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова на конференции «Стандарты качества фармацевтической продукции» Quality  FarmLog-2018».

В части оптовой торговли проверка по листам будет базироваться не только на приказе Минздрава РФ № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозке лекарственных препаратов для медицинского применения», но и на Решении Совета ЕЭК №80. Таким образом, надзорные органы постепенно переходят на общие правила ЕАЭС.

«С начала декабря 2017 г.  мы все контрольные мероприятия проводим с использованием проверочных листов. Проверяем транспорт, который должен быть оснащен оборудованием для поддержания необходимых температур при перевозках», – сообщила Ирина Крупнова.

Благодаря проверочным листам возросло количество выявленных нарушений – 55,5 тыс. за неполный год. Относительно прошлых лет произошел небольшой прирост. По итоговым цифрам на 31 октября 2018 г. была проведена 291 проверка. Количество чек-листов, в которых есть хотя бы одно значение «нет» (невыполнение норм. – Прим. ред.), – 312, количество вопросов в чек-листах, которые имеют значение «нет» – 2699. Показательно, что правонарушения из года в год одинаковые.

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