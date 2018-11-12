Росздравнадзор будет проводить проверки в соответствии с нормами ЕАЭС

В части оптовой торговли проверка по листам будет базироваться не только на приказе Минздрава РФ № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозке лекарственных препаратов для медицинского применения», но и на Решении Совета ЕЭК №80. Таким образом, надзорные органы постепенно переходят на общие правила ЕАЭС.

«С начала декабря 2017 г. мы все контрольные мероприятия проводим с использованием проверочных листов. Проверяем транспорт, который должен быть оснащен оборудованием для поддержания необходимых температур при перевозках», – сообщила Ирина Крупнова.

Благодаря проверочным листам возросло количество выявленных нарушений – 55,5 тыс. за неполный год. Относительно прошлых лет произошел небольшой прирост. По итоговым цифрам на 31 октября 2018 г. была проведена 291 проверка. Количество чек-листов, в которых есть хотя бы одно значение «нет» (невыполнение норм. – Прим. ред.), – 312, количество вопросов в чек-листах, которые имеют значение «нет» – 2699. Показательно, что правонарушения из года в год одинаковые.